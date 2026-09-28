El sur de Santa Fe continúa este lunes 28 de septiembre bajo condiciones de inestabilidad, mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantiene avisos de nivel amarillo por tormentas para distintos sectores de la provincia.

Durante las primeras horas de la jornada no se habían informado, según el reporte original, fenómenos meteorológicos de consideración en buena parte del sur santafesino. Sin embargo, la continuidad de los avisos oficiales obliga a mantener la atención durante las próximas horas.

Según la información difundida por el Servicio Meteorológico Nacional, las áreas alcanzadas pueden registrar tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante precipitación en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Los acumulados previstos se ubican, en términos generales, entre 20 y 50 milímetros, aunque esas marcas podrían superarse de manera puntual.

La situación presenta diferencias según cada sector de Santa Fe y la franja horaria considerada. Por ese motivo, resulta importante seguir las actualizaciones del sistema oficial de alertas durante el transcurso del lunes.

En Rosario, por ejemplo, la Municipalidad informó que la advertencia amarilla emitida por el SMN se extendía desde la noche del domingo hacia distintos períodos del lunes. Otros reportes difundidos durante la mañana también mantienen condiciones de inestabilidad en territorio santafesino.

El nivel amarillo del sistema de alertas advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. La existencia del aviso no significa que los fenómenos previstos necesariamente se produzcan con la misma intensidad en todas las localidades alcanzadas.

Además, las condiciones pueden modificarse rápidamente y los avisos son actualizados por el organismo meteorológico de acuerdo con la evolución de los sistemas de tormenta.

Para quienes deban circular durante los períodos de tormenta, las recomendaciones generales incluyen evitar calles anegadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, permanecer alejados de árboles y postes y no realizar actividades al aire libre durante episodios de fuerte actividad eléctrica.

En este marco, el sur santafesino continuará durante las próximas horas siguiendo la evolución del tiempo y las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.