Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 dejaron un movimiento económico superior a los $120.000 millones durante las dos semanas de competencias, según el balance presentado este lunes por el Gobierno provincial. El informe también señaló que unas 600.000 personas llegaron como turistas o visitantes a las diferentes sedes.

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, presentó los primeros números generales luego del cierre de los Juegos, desarrollados durante 15 días en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Uno de los principales indicadores estuvo relacionado con la actividad turística. Según los datos oficiales, la ocupación hotelera promedió el 80 %: Rosario alcanzó el 86,5 %, la ciudad de Santa Fe el 82 % y Rafaela el 70 %.

Coudannes aclaró que algunos números todavía se encuentran en proceso de consolidación. En ese marco, indicó que unas 3,5 millones de personas participaron de las competencias, los Fan Fest y las diferentes propuestas desarrolladas alrededor de los Juegos.

La cifra de convocatoria coincide con la difundida por la Organización Deportiva Suramericana al finalizar la competencia, cuando calificó a Santa Fe 2026 como la edición con mayor concurrencia de público en la historia del certamen.

Además, el Gobierno provincial informó que las entradas solicitadas anticipadamente permitieron reunir más de $1.300 millones que serán destinados a distintas entidades.

La organización involucró a unas 400 empresas, alrededor de 3.000 trabajadores y más de 4.000 voluntarios. También participaron aproximadamente 200.000 estudiantes de escuelas de diferentes localidades santafesinas.

Por otro lado, el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Santa Fe, Carlos Marzo, indicó que, de acuerdo con mediciones municipales, el 87 % de las personas que visitaron la capital provincial durante esos días lo hicieron motivadas por los Juegos.

En el aspecto estrictamente deportivo, Argentina finalizó segunda en el medallero general. La delegación nacional consiguió 293 preseas: 81 de oro, 87 de plata y 125 de bronce.

El exgarrochista olímpico y embajador deportivo Germán Chiaraviglio también destacó la coordinación entre las diferentes áreas involucradas en la realización del certamen y la respuesta del público.

Finalizada la competencia, uno de los objetivos planteados por las autoridades provinciales será aprovechar la infraestructura y la experiencia organizativa para intentar captar nuevos acontecimientos deportivos, culturales y artísticos de alcance nacional e internacional.

El impacto económico definitivo, mientras tanto, quedará sujeto a la consolidación de las cifras oficiales anunciadas después del cierre de Santa Fe 2026.