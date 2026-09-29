La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Clara García, difundió un resumen de las actividades que desarrolló durante el último fin de semana de septiembre en diferentes puntos de la provincia, con una agenda que incluyó encuentros deportivos, educativos, partidarios y productivos.

Una de las actividades estuvo vinculada con el cierre de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, competencia que se desarrolló entre el 12 y el 26 de septiembre y tuvo como sedes principales a Santa Fe, Rosario y Rafaela.

El evento reunió a más de 4.000 deportistas de 15 países y contempló competencias en decenas de disciplinas. La ceremonia de clausura se realizó el sábado 26 en el Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe.

García ya había participado durante las jornadas anteriores de actividades relacionadas con los Juegos. Entre ellas, recorrió el nuevo Velódromo de Rafaela durante las competencias de ciclismo en pista y destacó públicamente la infraestructura construida y la experiencia organizativa que quedará en la provincia.

Por otro lado, la legisladora informó que participó de una actividad junto a integrantes de la Juventud Socialista en Timbúes. La referencia fue incluida en el balance publicado en sus redes sociales, aunque no se difundieron en ese mensaje mayores detalles sobre el contenido del encuentro.

La agenda continuó en Rosario con la celebración por los 120 años del Instituto Politécnico Superior “General San Martín”. La institución organizó el sábado 26 de septiembre una jornada conmemorativa en el Centro de Eventos y Convenciones Metropolitano, destinada a reunir a estudiantes, egresados, docentes, no docentes, familias y miembros de su comunidad educativa.

Además, García recorrió FECOL + EXPODEMA 2026, realizada entre el 25 y el 27 de septiembre en el predio del Centro Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE).

La exposición reunió durante tres jornadas propuestas relacionadas con la producción, la industria, el comercio y los servicios. El programa contempló mesas productivas, rondas de negocios, exposiciones y actividades destinadas a empresas, emprendedores e instituciones de la región.

La recorrida fue presentada por García como parte de su presencia territorial en distintos puntos de Santa Fe. Las actividades combinaron su función institucional al frente de la Cámara baja provincial con encuentros vinculados a espacios políticos, educativos, deportivos y productivos.