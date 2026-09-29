Rosario será sede de la 38ª edición de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, que se desarrollarán el jueves 1 y viernes 2 de octubre con la participación prevista de representantes de distintas jurisdicciones argentinas y especialistas del exterior.

La actividad es organizada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, junto con el Consejo General de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal.

El encuentro tendrá como eje diferentes problemáticas vinculadas con la investigación criminal y la persecución penal. Entre los temas anunciados aparecen el crimen organizado, narcocriminalidad, microtráfico, cibercrimen, violencia de género, responsabilidad penal adolescente y litigación ambiental.

El acto de apertura está previsto para el jueves a las 10 en el complejo La Fluvial. Según la programación difundida, participarán el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el presidente del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales, Jorge Canteros; el presidente del Consejo Federal de Política Criminal, Jorge Luis Miquelarena; y la Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich.

Uno de los primeros paneles estará dedicado a las organizaciones criminales y los desafíos que representan para los Ministerios Públicos Fiscales. Allí está prevista la participación de Giovanni Tartaglia Polcini, integrante del programa El PAcCTO 2.0; David Kennedy, director de la National Network for Safe Communities y profesor del John Jay College of Criminal Justice de Nueva York; y Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Además, la programación contempla debates sobre narcocriminalidad y desfederalización, experiencias vinculadas con el microtráfico, análisis criminal y persecución penal estratégica. En este último eje está anunciada la presencia del fiscal chileno Ignacio Castillo Val, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público de Chile.

Durante la segunda jornada se abordarán la litigación ambiental estratégica, el trabajo coordinado entre organismos, el vínculo de las víctimas con los Ministerios Públicos Fiscales, la responsabilidad penal adolescente en entornos digitales y los nuevos desafíos que plantea el cibercrimen.

Por otro lado, durante la mañana del viernes está prevista una asamblea de procuradores y fiscales generales.

El cierre se realizará ese mismo día por la tarde y estará encabezado, según la agenda anunciada, por Vranicich y representantes del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales y del Consejo Federal de Política Criminal.

La realización de las jornadas fue incluida además en un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación para declarar de interés el encuentro. La iniciativa parlamentaria fue ingresada el 17 de septiembre.