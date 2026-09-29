El mapa de conexiones aéreas de Santa Fe sumará alternativas durante los próximos meses, con nuevos servicios internacionales desde los aeropuertos de Rosario y Sauce Viejo. Los anuncios fueron realizados por el Gobierno provincial en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026.

Una de las novedades será la incorporación de un vuelo directo entre Rosario y Recife. Según informó la Provincia, se tratará de una operación chárter coordinada con Ola Operador Mayorista, con una frecuencia semanal durante enero y febrero de 2027.

Además, la programación hacia Maceió, inicialmente prevista por dos meses, continuará hasta fines de marzo ante la demanda registrada. El operador turístico ya comercializa programas para la temporada 2027 desde Rosario hacia destinos brasileños, entre ellos Maceió y Recife.

En este marco, Rosario tendrá desde este jueves 1 de octubre una conexión directa con Madrid. La ruta será operada por World2Fly y contará con dos frecuencias semanales. La compañía había confirmado previamente que utilizará un Airbus A350 para el servicio entre Argentina y España.

La nueva operación permitirá conectar Rosario con Europa sin pasar previamente por los aeropuertos de Buenos Aires.

Por otro lado, Aerolíneas Argentinas tendrá durante el último trimestre 21 frecuencias semanales entre Rosario y Aeroparque, además de dos servicios por semana hacia Ezeiza, Salta e Iguazú, de acuerdo con la información suministrada por el Gobierno santafesino.

Para el verano también están previstas dos frecuencias semanales a Mar del Plata, cinco a Río de Janeiro, dos a Cabo Frío y un vuelo diario a Florianópolis.

La ampliación también alcanza al Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo. La programación hacia Florianópolis había comenzado con 14 frecuencias, pero la Provincia confirmó posteriormente otras 12 operaciones, llevando el total a 26 durante la temporada estival.

Los servicios comenzarán el 26 de diciembre y se extenderán hasta fines de marzo. Según informó el Gobierno provincial, parte de las plazas podrá comercializarse únicamente como pasaje aéreo, sin obligación de adquirir un paquete turístico.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que la estrategia busca consolidar a Santa Fe como punto de conexión nacional e internacional y vincular la actividad aeroportuaria con el turismo y el sector productivo.

Mientras tanto, existen otras rutas en etapa de análisis. Durante la FIT hubo conversaciones con Avianca por una eventual conexión Rosario–Bogotá y con JetSmart por Santiago de Chile y nuevos servicios de cabotaje. También se mantuvieron reuniones con GOL y Copa Airlines.

Estas últimas conexiones todavía no fueron anunciadas como operaciones confirmadas y dependerán del avance de las negociaciones entre las compañías y las autoridades provinciales.