Santa Fe coordina tareas de limpieza de canales y desagües y la compra de maquinaria para afrontar las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. Según explicó el director provincial de Gestión de Riesgos del Área Metropolitana de Rosario, Carlos Dolce, la preparación apunta a responder ante un escenario de precipitaciones abundantes y posibles anegamientos.

En una entrevista con el programa Radiópolis, de Radio 2, el funcionario sostuvo que las previsiones anticipan un evento de fuerte intensidad. “La parte de la preparación que está haciendo la Provincia junto con las localidades es trabajar esperando uno de los peores”, expresó.

Dolce ubicó el pico previsto para noviembre y diciembre y señaló que sus efectos podrían extenderse hasta el próximo otoño. Aunque indicó que había cesado la alerta meteorológica inmediata, remarcó que el panorama de los próximos meses requiere mantener las tareas de prevención. Esa proyección fue presentada por el funcionario como el escenario sobre el que se organiza la respuesta provincial.

De acuerdo con su explicación, una de las principales preocupaciones son las lluvias copiosas concentradas en períodos breves. Ese tipo de episodios puede provocar anegamientos repentinos y caída de ramas, por lo que la preparación incluye tanto el mantenimiento de la infraestructura como la organización de los recursos para las emergencias.

En ese marco, Dolce detalló que la Provincia avanza con la limpieza de los canales principales y solicita a municipios y comunas que despejen sus desagües internos. También les pide que conformen sus juntas de protección civil. A esas medidas se suma la compra de maquinaria específica para atender contingencias.

El funcionario destacó además la coordinación con Protección Civil de Rosario, a cargo de Gonzalo Ratner, y valoró su capacidad de respuesta. Aseguró que el gobierno provincial brindará apoyo cuando los recursos locales resulten insuficientes para resolver las necesidades inmediatas.

Otro punto de atención es el río Paraná. Dolce anticipó un incremento de su caudal respecto de los niveles de los últimos años e indicó que se realiza un seguimiento semanal para poder adoptar medidas con anticipación en las poblaciones costeras.

Para los hogares, recomendó aprovechar los días previos a las tormentas para revisar techos, limpiar canaletas y destapar los desagües que conectan patios y calles. También pidió respetar los horarios de recolección de residuos para evitar que la basura obstruya las bocas de tormenta.

Por último, aconsejó mantenerse informado mediante las alertas meteorológicas que llegan al celular y remarcó la importancia de acompañar las tareas públicas con medidas de prevención en cada vivienda.