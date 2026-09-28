River Plate celebra este lunes 28 de septiembre el Día Internacional del Hincha, una fecha directamente vinculada con una de las figuras centrales de su historia: Ángel Amadeo Labruna. Al cumplirse 108 años de su nacimiento, el club difundió un video institucional con imágenes y referencias a quien fuera futbolista y entrenador de la institución.

La conmemoración se realiza cada 28 de septiembre desde 2003 y toma como referencia el nacimiento de Labruna, ocurrido en 1918. Con el paso de los años, la jornada quedó incorporada al calendario de celebraciones de la comunidad riverplatense.

Para la edición 2026, River volvió a recurrir a la figura de Labruna como eje de su mensaje. "Por el legado de Angelito, por estos colores y por este amor", expresó la institución al presentar el material audiovisual.

El video recupera diferentes frases atribuidas al exdelantero y entrenador para recorrer su relación con el club. La propuesta apunta a conectar distintas generaciones de hinchas a través de uno de los nombres más vinculados con la historia deportiva de River.

Una trayectoria atravesada por River

Labruna debutó en la Primera División del club en 1939 y desarrolló buena parte de su carrera como delantero con la banda roja. Además, conserva uno de los registros más reconocidos de los Superclásicos: convirtió 16 goles frente a Boca.

Su relación con River continuó posteriormente desde el banco de suplentes. Como entrenador fue protagonista de uno de los momentos centrales de la historia de la institución: en 1975 condujo al equipo que volvió a consagrarse campeón después de 18 años sin títulos.

Labruna falleció el 19 de septiembre de 1983. Más de cuatro décadas después, su figura continúa formando parte de las referencias históricas utilizadas por River para transmitir su identidad institucional.

Una celebración que comenzó en 2003

El Día Internacional del Hincha de River fue instaurado en 2003. La elección del 28 de septiembre estuvo relacionada directamente con el nacimiento de Labruna y la iniciativa terminó incorporándose a las celebraciones anuales del club.

En este marco, la publicación de 2026 vuelve a colocar su trayectoria en el centro de la escena. A través de material histórico y frases vinculadas al exfutbolista, River utilizó la jornada para recordar su recorrido y homenajear a sus simpatizantes.

De esta manera, a 108 años de su nacimiento, Labruna vuelve a ocupar un lugar central en una fecha que une la historia deportiva del club con las distintas generaciones de hinchas.