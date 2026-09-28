Ferro Carril Oeste tendrá una nueva conducción institucional. Patricio Baigorrotegui se impuso en las elecciones celebradas este domingo en Caballito y fue elegido presidente del club, al frente de la lista Somos Ferro.

Los comicios contaron con la participación de 3.443 socios y socias. Según los resultados finales difundidos después del escrutinio, Somos Ferro consiguió 2.072 votos, mientras que Identidad Verdolaga obtuvo 1.110 y Ferro en Acción terminó con 254. Además, se contabilizaron cuatro votos en blanco y tres nulos.

De esta manera, la elección puso fin a un ciclo de 12 años de continuidad del oficialismo en la conducción de la institución.

Baigorrotegui estará acompañado por Darío Silva como vicepresidente primero y Alejandro López Mieres como vicepresidente segundo. El mandato de las nuevas autoridades será por tres años.

La jornada electoral se desarrolló mientras el club atraviesa un momento deportivo de relevancia en la Primera Nacional, con Ferro ubicado entre los principales protagonistas de la Zona A y en plena pelea por regresar a la máxima categoría del fútbol argentino.

El contexto futbolístico aparece inevitablemente ligado al inicio de la nueva administración. Ferro descendió de Primera División en 2000 y desde entonces busca recuperar un lugar en la máxima categoría. Por eso, la posibilidad de pelear nuevamente por el ascenso coincide ahora con un cambio en la conducción política del club.

Por otro lado, uno de los protagonistas de la jornada fue Marcos Acuña. El actual futbolista de River y campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, surgido de las divisiones inferiores de Ferro, se acercó a la institución para emitir su voto.

Su presencia tuvo además un componente institucional: María Julia Silva, esposa del futbolista, integra la lista de Somos Ferro como vocal titular.

Durante la campaña se presentaron tres propuestas. Somos Ferro cuestionó distintos aspectos del modelo de gestión vigente y planteó cambios en áreas como administración, infraestructura, deportes, comunicación y relación con los socios. Esos señalamientos formaron parte de la posición electoral de la agrupación.

Identidad Verdolaga, en tanto, representó la continuidad de la gestión, mientras que Ferro en Acción se presentó como una tercera alternativa para conducir la institución.

Con el escrutinio finalizado, la etapa electoral quedó atrás y comienza el proceso de transición. La nueva conducción asumirá con dos escenarios desarrollándose en paralelo: la reorganización institucional planteada durante la campaña y una temporada futbolística en la que Ferro mantiene como objetivo volver a Primera División.