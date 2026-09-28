Boca dio vuelta un 0-2 ante Racing y las redes explotaron

Enner Valencia ingresó desde el banco, marcó tres goles de cabeza y selló el 3-2 que clasificó a Boca a las semifinales de la Copa Argentina. Después, los memes y las cargadas coparon las redes.
 
Deportes28/09/2026GASTON PAROLAGASTON PAROLA

Boca Juniors protagonizó una remontada ante Racing Club y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena perdía 2-0 en el Gigante de Arroyito, pero la aparición de Enner Valencia modificó el partido: el ecuatoriano ingresó en el segundo tiempo y convirtió los tres goles del 3-2 definitivo.

Racing había conseguido una diferencia importante durante buena parte del encuentro. Gastón Lódico abrió el marcador a los 19 minutos con un gol olímpico y Adrián “Maravilla” Martínez amplió la ventaja a los 47. Con el 2-0, la Academia quedó en una posición favorable para buscar la clasificación.

image

Arruabarrena decidió modificar el equipo y mandó a la cancha a Valencia durante el complemento. El delantero ecuatoriano respondió con una actuación determinante: descontó a los 72 minutos, empató a los 80 y convirtió el 3-2 a los 90+5. Los tres tantos llegaron mediante cabezazos.

El tercer gol terminó de cambiar una eliminatoria que Racing había controlado desde el resultado durante buena parte de la tarde. Boca pasó de estar dos tantos abajo a quedarse con el encuentro y el boleto para la siguiente instancia.

La actuación del delantero también adquirió relevancia por su ingreso desde el banco. Según las estadísticas recogidas tras el encuentro, Valencia convirtió sus tres remates al arco y necesitó poco más de 20 minutos para completar el triplete.

Una vez terminado el partido, el encuentro continuó en las redes sociales. Hinchas de Boca y usuarios vinculados al fútbol argentino multiplicaron imágenes, videos y memes centrados principalmente en Valencia, mientras que también aparecieron cargadas por la manera en que Racing perdió la ventaja de dos goles. La cuenta oficial de Boca se sumó a las publicaciones posteriores a la clasificación.

Por otro lado, las repercusiones deportivas fueron más allá de las redes. El resultado colocó a Boca entre los cuatro mejores de la Copa Argentina y dejó a Racing eliminado después de haber estado cerca de conseguir el pase durante buena parte del encuentro.

Ahora, el equipo de Arruabarrena deberá enfrentar a Banfield en semifinales. El Taladro consiguió su clasificación después de superar a Deportivo Riestra por penales, tras igualar 1-1 durante los 90 minutos. La fecha y la sede del próximo encuentro deberán ser confirmadas.

image-2761Di Lollo volvió a ser viral tras la clasificación de Boca

 

Te puede interesar
Lo más visto
image

Vasco insiste con São Januário para recibir a Boca

GASTON PAROLA
Deportes30/09/2026
El club brasileño busca una excepción de Conmebol para disputar en su estadio la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. El partido está previsto para el 20 de octubre y la sede continúa sin confirmarse.
Boletín de noticias