Boca Juniors protagonizó una remontada ante Racing Club y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena perdía 2-0 en el Gigante de Arroyito, pero la aparición de Enner Valencia modificó el partido: el ecuatoriano ingresó en el segundo tiempo y convirtió los tres goles del 3-2 definitivo.

Racing había conseguido una diferencia importante durante buena parte del encuentro. Gastón Lódico abrió el marcador a los 19 minutos con un gol olímpico y Adrián “Maravilla” Martínez amplió la ventaja a los 47. Con el 2-0, la Academia quedó en una posición favorable para buscar la clasificación.

Arruabarrena decidió modificar el equipo y mandó a la cancha a Valencia durante el complemento. El delantero ecuatoriano respondió con una actuación determinante: descontó a los 72 minutos, empató a los 80 y convirtió el 3-2 a los 90+5. Los tres tantos llegaron mediante cabezazos.

El tercer gol terminó de cambiar una eliminatoria que Racing había controlado desde el resultado durante buena parte de la tarde. Boca pasó de estar dos tantos abajo a quedarse con el encuentro y el boleto para la siguiente instancia.

La actuación del delantero también adquirió relevancia por su ingreso desde el banco. Según las estadísticas recogidas tras el encuentro, Valencia convirtió sus tres remates al arco y necesitó poco más de 20 minutos para completar el triplete.

Una vez terminado el partido, el encuentro continuó en las redes sociales. Hinchas de Boca y usuarios vinculados al fútbol argentino multiplicaron imágenes, videos y memes centrados principalmente en Valencia, mientras que también aparecieron cargadas por la manera en que Racing perdió la ventaja de dos goles. La cuenta oficial de Boca se sumó a las publicaciones posteriores a la clasificación.

Pa que la vacilen de regalito 👍 https://t.co/OiPfXae6Rq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 27, 2026

MAAA ENNER VALENCIA QUIERE MAS MILANESA https://t.co/MajqiBkf9e — The Milanesa Every Day. (@TheMilanesaDay) September 27, 2026

Falto un hincha que le de la indicación a Cambeses de tratar de estirarse un poquito más para sacar la pelotita cuando le cabecean en el área — pabla 💌 (en crisis existencial) (@PablaLunar) September 27, 2026

“Papá por qué me llamo Enner Valencia Boca 3 Racing 2 minuto 95?” https://t.co/8fflzjbugi — ElBichoArgento (@ElBichoArgento) September 27, 2026

*Invaden la cancha porque boca ganó* los pibes yendo a pedirle un saludo a Di Lollio https://t.co/w6l5FODuVm — Expe (@Expefutbol) September 27, 2026

No me quiero apurar, pero creo que valencia es el mejor 9 post palermo https://t.co/9Dy3p0BaX4 — Termito Bostero (@TermitoBostero) September 27, 2026

EL MEJOR JUGADOR DE LA HISTORIA DON ENNER VALENCIA 🐐🔝⚽️ ⚽️⚽️ https://t.co/hOODoleKUn — Hincha Azul Emelec (@Hincha_Azul) September 27, 2026

Opinión sincera, que piensas de Enner Valencia?? https://t.co/gHlP0fKZRy — Ruler Ship Fan🎙️ (@pato_personal) September 27, 2026

Enner Valencia contra Racing https://t.co/P4iaNOKcmC — Danny (@Bucaterm00) September 27, 2026

Por otro lado, las repercusiones deportivas fueron más allá de las redes. El resultado colocó a Boca entre los cuatro mejores de la Copa Argentina y dejó a Racing eliminado después de haber estado cerca de conseguir el pase durante buena parte del encuentro.

Ahora, el equipo de Arruabarrena deberá enfrentar a Banfield en semifinales. El Taladro consiguió su clasificación después de superar a Deportivo Riestra por penales, tras igualar 1-1 durante los 90 minutos. La fecha y la sede del próximo encuentro deberán ser confirmadas.