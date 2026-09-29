Santa Fe subastará 224 bienes incautados al delito

El Gobierno de Santa Fe abrió este martes 29 de septiembre la inscripción para participar de la sexta subasta de bienes incautados al delito de la actual gestión, que se realizará el viernes 16 de octubre en la Estación Belgrano de la capital provincial. El catálogo oficial está compuesto por 224 lotes con diferentes precios de base.

La convocatoria es organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD). Los interesados podrán registrarse hasta el 8 de octubre mediante el sitio oficial de la Provincia. La inscripción previa es obligatoria para ingresar al remate.

Entre los bienes aparecen automóviles, camionetas, motocicletas, bicicletas, embarcaciones y otros elementos. Uno de los lotes destacados es una vivienda con una base de $40 millones. El catálogo detalla que posee 77,43 metros cuadrados de terreno y 99 metros cuadrados de superficie edificada.

En el caso del inmueble, el comprador deberá hacerse cargo de las deudas impositivas y de servicios existentes. Según la documentación mencionada en la información difundida, al 28 de septiembre esos compromisos alcanzarían los $1.925.649,14 entre API Inmobiliario, TGI y Aguas Santafesinas. Este detalle debe considerarse información atribuida a APRAD, ya que el catálogo público consultado confirma la existencia de deudas pero no presenta allí ese desglose.

La exhibición de los bienes se realizará en la Estación Belgrano, ubicada en Bv. Gálvez 1150, el jueves 15 de octubre de 10 a 18 y el viernes 16 de 8.30 a 13. Ese mismo viernes, las acreditaciones para ingresar al remate se efectuarán entre las 14.30 y las 15.30, mientras que la subasta comenzará a las 16.20.

Las bases establecen que cada persona humana o jurídica podrá adquirir un máximo de cinco lotes. Además, los interesados deberán concurrir con DNI y haber completado previamente el proceso de inscripción.

En cuanto al pago, quien resulte comprador deberá abonar durante el acto una seña equivalente al 10% de su oferta. A ese monto se suma la comisión del martillero, que será del 10% para los bienes muebles y del 6% para los inmuebles. El 90% restante deberá pagarse dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación de la aprobación de la operación.

Por otro lado, las condiciones oficiales recomiendan revisar los bienes antes de ofertar. APRAD establece que se entregarán en el estado en que fueron exhibidos y permite que los interesados concurran acompañados por un mecánico o una persona idónea para examinarlos.

La inscripción y las condiciones completas de participación pueden consultarse en el sitio oficial de la Provincia.

Inscripción y datos oficiales de la subasta