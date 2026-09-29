San Lorenzo comenzó a definir el equipo que visitará a Defensa y Justicia y una de las principales novedades apareció en el mediocampo. Rubén Darío Insua probó a Mauricio Cardillo junto a Nicolás Tripichio ante la ausencia obligada de Manuel Insaurralde, quien deberá cumplir dos fechas de suspensión.

El encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura se disputará el sábado 3 de octubre, desde las 14.45, en Florencio Varela. Además, el partido contará con presencia de público visitante.

La posibilidad de Cardillo comenzó a tomar fuerza luego de un ensayo futbolístico realizado por el cuerpo técnico. El volante integró el sector central junto a Tripichio y quedó posicionado como una de las opciones para ingresar desde el inicio.

Sin embargo, su presencia entre los titulares todavía no está confirmada. Insua dispone de más entrenamientos para evaluar variantes antes de resolver la formación definitiva.

La modificación será obligatoria por la expulsión de Insaurralde frente a Boca. El mediocampista recibió una sanción de dos partidos y, en este marco, el entrenador deberá modificar nuevamente una zona del equipo que ya presentó diferentes combinaciones desde su regreso al club.

Cardillo, de 23 años, llegó a San Lorenzo a comienzos de 2026 como jugador libre después de su paso por Independiente Rivadavia. Hasta el momento disputó diez encuentros durante la temporada, aunque tuvo escasa continuidad. Una de las estadísticas relevadas sobre su participación indica que solamente fue titular en dos oportunidades y acumuló 331 minutos.

En los dos primeros partidos del nuevo ciclo de Insua tampoco había tenido minutos. Frente a Independiente comenzaron Manuel Insaurralde e Ignacio Perruzzi en el mediocampo y posteriormente ingresaron Tripichio y Juan Cruz Rattalino. Contra Boca, en cambio, la dupla inicial estuvo integrada por Tripichio e Insaurralde.

La expulsión ante el conjunto xeneize volvió a modificar los planes. Cardillo aparece ahora como una posibilidad concreta, pero no es la única. Perruzzi y Rattalino también fueron utilizados durante diferentes pruebas y continúan entre las alternativas que maneja el entrenador.

Por otro lado, Insua deberá seguir la evolución de Guzmán Corujo. El defensor presentó una molestia muscular y fue preservado en uno de los trabajos futbolísticos, por lo que su situación será evaluada antes del viaje a Florencio Varela.

San Lorenzo afrontará los próximos entrenamientos con la necesidad de resolver esas piezas. La primera señal dejó a Cardillo junto a Tripichio, aunque la decisión definitiva dependerá de las pruebas que realice el cuerpo técnico antes del encuentro frente a Defensa y Justicia.