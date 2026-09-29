Mauricio Pochettino se refirió al proceso que enfrenta Manchester City por presuntas infracciones a las normas financieras de la Premier League y planteó que, independientemente de la sanción que pueda establecerse, existen consecuencias deportivas que ya no pueden modificarse.

El actual entrenador de la selección de Estados Unidos puso especialmente el foco en los controles ejercidos por la organización de la liga inglesa. Sus declaraciones se produjeron después de que distintos medios británicos informaran que una comisión independiente habría considerado probado un amplio número de los cargos presentados contra el City. El fallo completo, sin embargo, todavía no fue publicado oficialmente por la Premier League.

“No se puede volver atrás en el tiempo”, expresó Pochettino al analizar las posibles consecuencias. Además, planteó que varios clubes debieron ajustar sus decisiones deportivas y económicas para cumplir con las regulaciones mientras competían en las mismas temporadas.

El santafesino utilizó como ejemplo su experiencia en Tottenham. Durante su ciclo, el equipo terminó segundo en la Premier League 2016/17 y posteriormente atravesó un período de 18 meses sin incorporar futbolistas.

Según explicó Pochettino, aquellas restricciones condicionaron la planificación deportiva de Tottenham. En este marco, cuestionó cómo funcionaron los mecanismos de fiscalización sobre el resto de los participantes y señaló que esa situación genera interrogantes sobre la igualdad de condiciones.

La controversia alrededor del Manchester City se originó en una investigación de la Premier que derivó, en febrero de 2023, en más de 100 acusaciones relacionadas con las normas financieras. Entre ellas aparecen cuestiones vinculadas con la información económica presentada por el club y su cooperación durante la investigación.

PREMIER LEAGUE El caso Manchester City, paso a paso De la investigación financiera al proceso de apelación 2018 Comienza la investigación La Premier League inicia una investigación sobre las cuentas y el cumplimiento de las normas financieras por parte del Manchester City. 2023 Más de 100 cargos La Premier League acusa formalmente al club de múltiples presuntas infracciones financieras correspondientes a diferentes temporadas. 2024 Audiencia independiente El caso es analizado por una comisión independiente. Manchester City rechaza las acusaciones y sostiene su defensa. 2026 Fallo reportado Medios británicos informan sobre una resolución adversa al City en gran parte de los cargos. El fallo completo todavía no fue publicado oficialmente. AHORA Apelación y posibles sanciones El procedimiento continúa. Entre los escenarios contemplados aparecen multas, deducción de puntos y otras sanciones, sujetas a la resolución definitiva del proceso.

Manchester City mantiene su posición de inocencia. Tras conocerse las informaciones sobre la decisión de la comisión, el club señaló que el procedimiento continúa, que existen etapas pendientes y que el expediente permanece bajo confidencialidad.

En cuanto a las consecuencias, las reglas contemplan distintas alternativas, entre ellas sanciones económicas, deducciones de puntos, suspensión o incluso expulsión de la competencia. La determinación final todavía dependerá del desarrollo del procedimiento y de las instancias de apelación.

Pochettino evitó establecer cuál debería ser específicamente la pena. Su cuestionamiento apuntó, en cambio, a las consecuencias acumuladas durante los años investigados y a la posibilidad de reparar situaciones deportivas que, según su interpretación, afectaron a otros participantes.

El caso continuará ahora condicionado por los pasos procesales pendientes. Mientras tanto, las declaraciones del argentino volvieron a instalar una discusión que excede al Manchester City: cómo garantizar controles financieros uniformes y qué mecanismos puede aplicar una competencia cuando las eventuales irregularidades corresponden a temporadas ya finalizadas.