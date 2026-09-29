Deportistas profesionales y amateurs de Boca Juniors, River Plate y Rosario Central participaron de jornadas de evaluación cardiovascular organizadas por Avalian, la cobertura médica oficial de las tres instituciones. La actividad se desarrolló en el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemora cada 29 de septiembre.

Los controles incluyeron electrocardiogramas, ergometrías de 12 derivaciones y ecodoppler cardíaco. La coordinación estuvo a cargo de profesionales especialistas de Avalian junto con los cuerpos médicos de cada club, y alcanzó a deportistas de distintas disciplinas.

El objetivo de la iniciativa fue promover la prevención y generar conciencia sobre la importancia de los controles periódicos en la práctica deportiva. Las evaluaciones estuvieron destinadas tanto a quienes compiten profesionalmente como a quienes realizan actividades amateurs dentro de esas instituciones.

Los estudios realizados permiten observar distintos aspectos de la salud cardiovascular: la actividad eléctrica, la estructura y el funcionamiento del corazón, además de su respuesta al esfuerzo físico. La propuesta puso el foco en incorporar esos controles al cuidado de los deportistas y a su preparación para entrenar y competir.

La información difundida sobre las jornadas no precisó cuántas personas fueron evaluadas, qué disciplinas estuvieron representadas ni cuáles fueron los resultados de los estudios. Tampoco detalló las fechas de realización de los controles en cada institución.

La actividad vinculó el acuerdo de cobertura médica de Avalian con los tres clubes con una acción de prevención. Además de las evaluaciones, la campaña buscó extender el mensaje de cuidado cardiovascular a hinchas y a la comunidad.