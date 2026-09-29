Reinaldo “Mostaza” Merlo descartó, al menos por el momento, la posibilidad de regresar a Racing en medio de la búsqueda que atraviesa el club de Avellaneda después de la salida de Juan Pablo Vojvoda. El entrenador campeón con la Academia en 2001 aseguró que su intención es continuar con el trabajo que comenzó recientemente en River.

La posibilidad apareció durante una entrevista en el streaming Todo por la misma, donde le preguntaron directamente si atendería un eventual llamado del presidente de Racing, Diego Milito, para conversar sobre un regreso al banco de suplentes.

“No, estoy trabajando en River, bien y contento”, respondió Merlo.

La declaración marca su posición personal, aunque hasta el momento no existe confirmación de que la dirigencia de Racing haya realizado una propuesta formal para contratarlo. Por ese motivo, la existencia de una negociación entre las partes debe considerarse una versión no confirmada.

El nombre de Mostaza tiene un peso particular dentro de la historia reciente de la Academia. El entrenador encabezó el equipo que conquistó el Torneo Apertura 2001 y terminó con una espera de 35 años sin campeonatos locales para Racing.

Además, tuvo tres ciclos como entrenador del conjunto de Avellaneda. Su última etapa terminó en 2014.

Actualmente, Merlo desarrolla una función diferente en River. A comienzos de septiembre se incorporó al área de fútbol formativo como asesor y observador de juveniles. Su trabajo está relacionado con el seguimiento de las divisiones inferiores y la detección de futbolistas con proyección.

“No estoy como técnico ni como coordinador”, había explicado al comenzar esta nueva etapa. Su tarea incluye observar categorías juveniles, entrenamientos y partidos para elaborar evaluaciones sobre los futbolistas.

Mientras tanto, Racing atraviesa un nuevo cambio en su estructura futbolística. Juan Pablo Vojvoda dejó de ser entrenador después de la eliminación ante Boca por 3-2 en los cuartos de final de la Copa Argentina. El resultado aceleró una decisión que llegó después de una serie de resultados adversos.

En este marco, la conducción encabezada por Diego Milito debe resolver quién estará al frente del equipo. Diferentes entrenadores comenzaron a ser mencionados alrededor de la institución, aunque las alternativas deberán diferenciarse entre negociaciones concretas y nombres surgidos como versiones.

Merlo, por su parte, fijó una posición clara frente a una eventual convocatoria. Pese a su identificación histórica con Racing, su presente profesional está en Núñez y, según sus propias palabras, pretende respetar el compromiso asumido con River.