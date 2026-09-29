Racing confirmó la salida de Juan Pablo Vojvoda como entrenador del primer equipo después de la eliminación frente a Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina. La institución informó que la finalización del vínculo se produjo de común acuerdo y anunció que Sebastián Romero y Luciano Aued asumirán interinamente la conducción del plantel profesional.

La decisión se conoció el lunes 28 de septiembre, un día después de la derrota por 3-2 frente a Boca en el Gigante de Arroyito. Racing estuvo 2-0 arriba durante el encuentro, pero el conjunto xeneize revirtió el marcador en el tramo final y avanzó a las semifinales.

Luego del partido, Vojvoda dejó el estadio sin brindar declaraciones. Posteriormente regresó a Buenos Aires y mantuvo una reunión con la conducción deportiva de Racing. Finalmente, el club comunicó la terminación de su etapa al frente del equipo.

La institución agradeció públicamente al entrenador y a su cuerpo técnico por el trabajo desarrollado durante su permanencia en Avellaneda. Además, confirmó que Romero y Aued comenzarán a trabajar con el plantel profesional desde este martes.

El ciclo de Vojvoda terminó después de 13 partidos oficiales. Su balance fue de cuatro victorias, dos empates y siete derrotas. La eliminación de la Copa Argentina se sumó a una campaña complicada en el Torneo Clausura, donde Racing se encuentra en los últimos lugares de su zona y también perdió terreno en la tabla anual.

RACING CLUB EL CICLO DE VOJVODA 13 Partidos 4 Victorias 2 Empates 7 Derrotas BALANCE DEL CICLO DE JUAN PABLO VOJVODA COMO DT DE RACING

La situación del entrenador ya había quedado bajo análisis luego de la derrota frente a Huracán. En aquel momento, Vojvoda manifestó públicamente que consideraba que el equipo mantenía una idea de juego y tenía condiciones para revertir el presente. El posterior triunfo frente a Sarmiento permitió continuar el proceso, aunque la caída ante Boca volvió a modificar el escenario.

Por otro lado, Romero y Aued llegan desde la Reserva de Racing y conocen el funcionamiento del plantel profesional. Ambos ya habían asumido transitoriamente la conducción del primer equipo después de la salida de Gustavo Costas.

Distintas versiones periodísticas señalan que la intención sería sostener el interinato hasta el cierre de la temporada. Sin embargo, Racing no estableció oficialmente ese plazo en su comunicado y solamente informó que la dupla estará al frente para afrontar los próximos compromisos.

En este marco, Racing deberá completar el Torneo Clausura mientras la dirigencia define cómo continuará el proyecto deportivo. La elección de un entrenador para la próxima temporada aparece como una de las principales decisiones que deberá resolver la conducción encabezada por Diego Milito.