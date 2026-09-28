La Selección Argentina retoma este lunes los entrenamientos después del descanso del fin de semana y entra en la etapa final de preparación para enfrentar a Bolivia, el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El plantel volverá a reunirse en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. De acuerdo con el cronograma difundido oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino, la práctica está prevista para las 17 y los primeros 30 minutos estarán abiertos a los medios acreditados.

Lionel Scaloni recuperará además a Tomás Palacios y Leonel Flores. Ambos habían sido liberados temporalmente para cumplir compromisos con sus respectivos clubes durante el fin de semana y volverán a quedar a disposición del entrenador.

El cuerpo técnico deberá comenzar ahora a definir quiénes integrarán la delegación que viajará hacia Córdoba y, fundamentalmente, cuál será la formación para enfrentar a Bolivia.

Hasta el momento no existe un equipo titular confirmado. Durante los entrenamientos de la semana anterior, Scaloni realizó diferentes pruebas tácticas. Una de ellas incluyó a Lautaro Martínez y Julián Álvarez compartiendo el ataque, con Franco Mastantuono ubicado por detrás. Se trató de un ensayo y no de una confirmación para el encuentro del miércoles.

La actividad continuará el martes. Scaloni brindará una conferencia de prensa desde las 14.15 y posteriormente, a las 15.30, dirigirá la última práctica previa al compromiso. Los primeros 15 minutos estarán abiertos a los medios acreditados.

Después llegará el traslado hacia Córdoba.

Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles en el Mario Alberto Kempes en el primero de los tres amistosos programados durante esta ventana internacional. Luego llegará el encuentro ante Burkina Faso, previsto para el sábado 3 de octubre en el estadio Monumental.

La serie finalizará el martes 6 frente a Benín, también en el Monumental. Para ese último encuentro está prevista la incorporación de Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, según informó oficialmente la AFA.

En este marco, los próximos entrenamientos serán importantes para conocer las decisiones del entrenador. La presencia de futbolistas jóvenes y jugadores que regresaron a una convocatoria amplía las alternativas disponibles para un cuerpo técnico que utilizará estos amistosos para realizar diferentes evaluaciones.

La primera señal concreta llegará el martes, cuando Scaloni hable públicamente antes del viaje a Córdoba.