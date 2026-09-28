La UEFA Nations League 2026/27 continúa este lunes 28 de septiembre con una nueva tanda de encuentros correspondientes a la segunda jornada de la fase de grupos. Serán ocho partidos distribuidos entre las ligas A, B y C, con actividad desde las 13:00 de Argentina.

La primera parte de la programación comenzará precisamente a las 13:00. Georgia recibirá a Ucrania por el Grupo B2, mientras que Armenia enfrentará a Montenegro y Letonia se medirá con Chipre, ambos por el Grupo C2.

El principal foco de la jornada estará puesto en los dos encuentros correspondientes al Grupo A1. Desde las 15:45, Bélgica recibirá a Francia en el King Baudouin Stadium de Bruselas, mientras que Turquía será local ante Italia en Bursa.

Belgas y franceses llegan a este compromiso después de comenzar el torneo con victorias. Bélgica derrotó 2-0 a Italia como visitante, mientras que Francia se impuso 1-0 frente a Turquía. De esta manera, ambos iniciaron la segunda fecha con tres puntos y el enfrentamiento directo tendrá incidencia en las primeras posiciones del grupo.

El partido Bélgica-Francia podrá verse en Argentina a través de ESPN y Disney+ Premium. Turquía-Italia, en tanto, tendrá transmisión por Disney+ Premium.

Además, a partir de las 15:45 se disputarán otros cuatro encuentros. Irlanda del Norte recibirá a Hungría por el Grupo B2; Rumania jugará frente a Bosnia y Herzegovina y Suecia se enfrentará con Polonia por el B4.

La agenda completa de este lunes, en horario argentino, queda de la siguiente manera:

13:00 — Georgia vs. Ucrania

13:00 — Armenia vs. Montenegro

13:00 — Letonia vs. Chipre

15:45 — Bélgica vs. Francia

15:45 — Turquía vs. Italia

15:45 — Irlanda del Norte vs. Hungría

15:45 — Rumania vs. Bosnia y Herzegovina

15:45 — Suecia vs. Polonia

La segunda jornada comenzó el domingo con varios resultados relevantes. Grecia derrotó 1-0 a Alemania, Portugal venció 2-1 a Noruega y Países Bajos se impuso 2-1 frente a Serbia. También ganaron Dinamarca, Austria e Irlanda.

Por otro lado, la actividad continuará el martes 29 de septiembre con otra serie de encuentros. Entre los cruces de la Liga A aparecen España-Croacia y República Checa-Inglaterra.

Con esta segunda fecha, los grupos comienzan a tomar forma de cara a una fase de liga que se extenderá hasta noviembre y determinará el futuro de las selecciones dentro de la competencia continental.