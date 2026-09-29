El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María comenzó a definir su edición 2027 con la presentación de la grilla general de artistas que pasarán por el tradicional encuentro cordobés. La próxima edición, la número 61 de su historia, se desarrollará entre el 7 y el 17 de enero.

Uno de los datos del anuncio es la presencia que tendrá el cuarteto. Entre los nombres confirmados aparecen LBC y Euge Quevedo, Q’ Lokura, La K’onga, El Loco Amato, Ulises Bueno, Valentina Márquez, Los Herrera, Desakta2, Simón Aguirre, Jean Carlos, Damián Córdoba y La Pepa Brizuela.

La programación, sin embargo, será considerablemente más amplia. La grilla general supera las 60 propuestas y combina referentes del folklore con exponentes del cuarteto, la cumbia y otros géneros de la música popular.

Entre las figuras anunciadas también se encuentran Abel Pintos, Soledad, Luciano Pereyra, Jorge Rojas, Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Los Manseros Santiagueños, Jairo, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Cazzu, Ke Personajes, Los Palmeras, Los Caligaris y Nahuel Pennisi, entre otros.

De esta manera, la organización mantiene la identidad folklórica que caracteriza históricamente al encuentro, pero vuelve a incorporar artistas provenientes de otros circuitos musicales.

En el caso del cuarteto, la edición 2027 tendrá una representación particularmente amplia. A nombres consolidados se suman grupos y solistas que vienen ocupando espacios importantes dentro de la escena musical cordobesa.

Por otro lado, el anuncio inicial estuvo centrado en la nómina general de participantes. Al momento de conocerse la programación todavía quedaban detalles por comunicar respecto de la distribución completa de los artistas durante las distintas noches.

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María se desarrolla en el Anfiteatro José Hernández y constituye uno de los principales encuentros del calendario de festivales de verano de Córdoba.

Además de los espectáculos musicales, el evento mantiene como uno de sus ejes tradicionales las actividades vinculadas con la doma y las expresiones culturales asociadas al folklore.

Con la primera nómina de artistas ya confirmada, la organización avanza hacia una edición que se extenderá durante once jornadas. En las próximas etapas se esperan nuevas precisiones sobre la programación de cada noche y otros aspectos vinculados con el desarrollo del festival.