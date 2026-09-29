Estudiantes de La Plata avanzó en las últimas horas en las gestiones para intentar concretar el regreso de Marcos Rojo, actualmente en Racing, con el objetivo de incorporarlo para la etapa decisiva de la Copa Libertadores. La posibilidad tomó mayor impulso después de la eliminación de la Academia frente a Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Según las informaciones conocidas en las últimas horas, Rojo habría dado su conformidad para avanzar en las conversaciones. Sin embargo, se trata todavía de una negociación abierta: el defensor tiene contrato con Racing hasta el 31 de diciembre y cualquier salida anticipada deberá resolverse con la dirigencia encabezada por Diego Milito.

El interés de Estudiantes responde además a una necesidad deportiva inmediata. El equipo platense afrontará las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo y no podrá contar en el partido de ida con Leandro González Pirez y Tomás Palacios, ambos suspendidos.

En este marco, la dirigencia del Pincha comenzó a trabajar para incorporar un marcador central y Rojo apareció como una de las principales alternativas. El futbolista conoce el club y tuvo dos ciclos anteriores en La Plata. En su primera etapa formó parte del plantel que conquistó la Copa Libertadores 2009.

La situación cambió después del partido entre Racing y Boca. Hasta ese momento, la Academia mantenía la intención de conservar al defensor, considerado una pieza importante del plantel. La eliminación de la Copa Argentina abrió un nuevo escenario, aunque Racing todavía conserva los derechos contractuales y puede exigir una compensación económica para aceptar la rescisión anticipada.

Por otro lado, desde el entorno del jugador trascendió que Rojo estaría dispuesto a buscar una salida para regresar a Estudiantes. Esa intención debe considerarse una versión no confirmada oficialmente por el futbolista.

Para Estudiantes, los tiempos también juegan un papel central. El club necesita resolver rápidamente la incorporación para poder utilizar al eventual refuerzo en la Copa Libertadores y preparar la serie ante Flamengo.

Las próximas conversaciones entre las dirigencias serán determinantes. Racing deberá establecer si acepta negociar la salida y bajo qué condiciones económicas, mientras Estudiantes buscará cerrar una incorporación considerada prioritaria para reforzar su defensa.

Por ahora, Rojo continúa siendo jugador de Racing. Su posible tercer ciclo en Estudiantes avanzó en las últimas horas, pero todavía depende de un acuerdo entre todas las partes.