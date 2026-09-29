El Centro Económico de Firmat y Nestlé renovaron y ampliaron el acuerdo que permite a trabajadores de la planta local acceder a beneficios ofrecidos por comercios de la ciudad. En esta nueva etapa se incorporaron nuevos establecimientos, mientras que los negocios que participaron desde el inicio ratificaron su continuidad.

La iniciativa comenzó en septiembre de 2025 con alrededor de 20 comercios de diferentes rubros. El esquema busca generar un vínculo directo entre los trabajadores de la empresa y los establecimientos adheridos.

Mariano Medina, gerente de Recursos Humanos de la planta de Nestlé en Firmat, explicó que la experiencia desarrollada durante el primer año llevó a reactivar el programa.

Según indicó, el objetivo es acercar los comercios de la ciudad a los empleados de la fábrica y facilitarles el acceso a determinadas promociones. Medina señaló además que el programa permite establecer un vínculo comercial con aproximadamente 230 familias relacionadas con la planta.

Por otro lado, Miguel Garrofé, presidente del Centro Económico de Firmat, destacó que la propuesta forma parte de las acciones impulsadas por la institución para generar nuevas oportunidades comerciales para sus asociados.

En esta segunda etapa fueron convocados nuevos establecimientos interesados en incorporarse. Según explicó Garrofé, permanecen dentro del programa los negocios que habían adherido inicialmente y ahora se suma otro grupo de comerciantes.

El funcionamiento es sencillo. Cada establecimiento decide qué beneficio ofrecerá a los trabajadores: puede tratarse de descuentos, promociones específicas o facilidades de pago. Posteriormente, esa información es canalizada a través del Centro Económico y Nestlé se encarga de comunicarla internamente entre sus colaboradores.

La propuesta no establece un porcentaje único de descuento ni una modalidad obligatoria. Cada comercio define las condiciones de acuerdo con sus posibilidades y características.

Además, el convenio está abierto a establecimientos de diferentes dimensiones y rubros, desde negocios de cercanía hasta comercios de mayor estructura.

La ampliación se produce en un contexto en el que las entidades comerciales de Firmat vienen desarrollando distintas iniciativas destinadas a estimular el consumo dentro de la ciudad y generar herramientas para los negocios locales.

Por el momento no se difundieron cifras sobre el volumen de ventas generado por el programa durante su primer año ni sobre el impacto económico concreto para los comercios participantes. Tampoco se precisó oficialmente la cantidad total de establecimientos que integrarán esta nueva etapa.

Con la renovación del convenio, el Centro Económico y Nestlé mantendrán el esquema de difusión de promociones y podrán incorporar nuevos beneficios a medida que los comercios adheridos los comuniquen.