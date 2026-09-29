Rosario será escenario durante dos días de un encuentro federal dedicado a debatir los principales desafíos que atraviesan actualmente la investigación criminal y la persecución penal. El jueves 1 y viernes 2 de octubre se desarrollará la XXXVIII edición de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales.

La actividad es organizada por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal.

Participarán procuradores y fiscales generales, fiscales y funcionarios de los Ministerios Públicos Fiscales de distintas jurisdicciones del país. Además, está prevista la intervención de especialistas argentinos y representantes de Italia, Chile y Estados Unidos.

La apertura está programada para el jueves a las 10 en el complejo La Fluvial. Entre las autoridades anunciadas se encuentran el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; Jorge Canteros, presidente del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales; Jorge Luis Miquelarena, titular del Consejo Federal de Política Criminal; y María Cecilia Vranicich, Fiscal General del MPA santafesino.

Uno de los primeros debates estará dedicado a las organizaciones criminales y los desafíos que representan para los Ministerios Públicos. Está prevista la participación de Giovanni Tartaglia Polcini, del programa El PAcCTO 2.0; David Kennedy, de la National Network for Safe Communities y el John Jay College de Nueva York; y Marcelo Bergman, especialista de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

La agenda continuará con narcocriminalidad, desfederalización y microtráfico, análisis criminal y persecución penal estratégica. También habrá un espacio dedicado al trabajo del Observatorio de Violencia de Género del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales.

El viernes se sumarán cuatro ejes: litigación ambiental estratégica, participación de las víctimas en los procesos vinculados con los Ministerios Públicos Fiscales, responsabilidad penal adolescente frente a entornos digitales y violencias extremas, y los nuevos desafíos que plantea el cibercrimen.

Durante la mañana del viernes también está prevista una asamblea de procuradores y fiscales generales.

El cierre se realizará por la tarde y estará encabezado por Vranicich junto con autoridades de los organismos nacionales participantes.

El encuentro buscará generar intercambio de experiencias entre distintas jurisdicciones y analizar herramientas de investigación frente a modalidades delictivas que atraviesan límites provinciales y nacionales.