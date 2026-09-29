La construcción del nuevo puente que conectará Santa Fe con Santo Tomé alcanzó un 74 % de ejecución, según los datos difundidos por el Gobierno provincial durante una recorrida encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

El mandatario visitó la obra junto al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; y el senador provincial Julio “Paco” Garibaldi. La actividad se concentró en el sector del río Salado, donde actualmente se desarrolla una de las etapas centrales de la estructura.

En ese punto comenzó a operar una máquina lanzavigas importada desde China por una de las empresas adjudicatarias. El equipo permite colocar las estructuras desde la parte superior del propio viaducto y continuar trabajando en sectores donde la presencia de agua impide utilizar grúas convencionales.

Según explicó Enrico, fueron completados los pilotes correspondientes a esta etapa y ya se montó gran parte de las 215 vigas contempladas en el proyecto.

Una vez concluida esta fase, todavía deberán continuar los trabajos sobre la losa del puente, las cabeceras correspondientes a Santa Fe y Santo Tomé, la iluminación, la carpeta asfáltica y la colocación de barandas.

La Provincia proyecta terminarlo en 2027

El Ministerio de Obras Públicas mantiene como horizonte el primer semestre de 2027 para completar la nueva conexión vial. Sin embargo, Enrico condicionó ese plazo a que pueda sostenerse el actual ritmo de ejecución.

La obra comenzó formalmente en marzo de 2025 y fue adjudicada a la unión transitoria integrada por Pietroboni, Semisa y Cocivial. El proyecto original contempla una inversión provincial de $39.811 millones.

Por otro lado, durante la recorrida Poletti destacó la decisión de avanzar con la nueva conexión y recordó los antecedentes de proyectos que durante años buscaron ampliar la capacidad vial entre ambas ciudades.

El futuro viaducto tendrá una extensión de 1.324 metros y se desarrolla en paralelo al actual Puente Carretero. De acuerdo con la información difundida por la Provincia, se trata del puente actualmente en construcción de mayor extensión del país.

La nueva infraestructura forma parte de una intervención que incluye también los accesos y adecuaciones en ambas cabeceras. El objetivo es complementar la conexión existente y ampliar la capacidad vial entre Santa Fe y Santo Tomé.

Con el avance del montaje sobre el río Salado, los próximos meses estarán concentrados en completar la estructura y continuar las obras complementarias. El cumplimiento del cronograma determinará si el nuevo enlace puede quedar terminado dentro del primer semestre de 2027.