Teodelina celebró la llegada de la primavera con una jornada que reunió música, actividades recreativas, artesanos, emprendedores y una iniciativa ambiental impulsada por estudiantes de la localidad.

La actividad se desarrolló el pasado sábado y contó con la participación de vecinos que se acercaron para compartir las diferentes propuestas organizadas durante el encuentro. Uno de los espacios centrales estuvo dedicado a la música, con la participación de DJ Valen Maronna.

Además, durante la jornada funcionó un paseo integrado por artesanos y emprendedores de Teodelina, quienes pudieron exhibir sus trabajos y productos ante el público.

La celebración también incorporó una propuesta vinculada con el cuidado del ambiente. Alumnos de 4° B de la E.E.S.O. N° 212 participaron del encuentro para presentar ante la comunidad su Proyecto de Reciclaje.

La iniciativa busca promover prácticas relacionadas con la separación y recuperación de materiales y generar mayor conocimiento sobre las alternativas disponibles en la localidad.

Según la información difundida sobre la actividad, los estudiantes aprovecharon el encuentro para entregar bolsas a los asistentes y explicar el funcionamiento de los puntos de recolección disponibles en Teodelina.

De esta manera, la propuesta estudiantil tuvo presencia dentro de una actividad comunitaria de mayor convocatoria, permitiendo que los jóvenes difundieran el trabajo que vienen desarrollando en el ámbito escolar.

La participación de la E.E.S.O. N° 212 incorporó así una dimensión educativa y ambiental a una jornada que tuvo como eje principal la celebración de la primavera.

Por otro lado, el paseo de artesanos y emprendedores permitió sumar a distintos actores de la actividad local y generar un espacio para mostrar producciones realizadas en Teodelina.

La programación combinó de esta manera entretenimiento, producción local y concientización ambiental. La fuente institucional no informó la cantidad de personas que participaron de la celebración ni brindó detalles sobre los resultados alcanzados por la campaña de reciclaje.

El Proyecto de Reciclaje presentado por los alumnos continuará siendo uno de los aspectos a seguir, especialmente por la difusión de los puntos de recolección y la participación de la comunidad en las acciones propuestas por los estudiantes.