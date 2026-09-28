Santa Fe busca aprovechar la experiencia de los Juegos Suramericanos 2026 para atraer nuevos eventos deportivos y fortalecer su oferta turística. Esa fue una de las apuestas que presentó en la Feria Internacional de Turismo (FIT), donde también promocionó circuitos regionales, propuestas gastronómicas y opciones para escapadas de fin de semana.

El ministro de Desarrollo Productivo provincial, Gustavo Puccini, expuso esos objetivos en una entrevista con Cadena 3 realizada por Alejandro Bustos y Agustín González. El funcionario vinculó la organización de la competencia en Rosario, Santa Fe capital y Rafaela con la posibilidad de consolidar a la provincia como sede de encuentros nacionales e internacionales.

“El deporte se convirtió para la provincia de Santa Fe en un atractivo para atraer eventos”, sostuvo Puccini. Como parte de esa perspectiva, señaló que Rosario fue elegida para los Panamericanos Junior de 2029, una cita que incorporó a la agenda con la que la provincia se presentó en la feria.

El ministro evaluó de manera positiva los Suramericanos y destacó la logística desplegada en las tres ciudades. Aseguró, además, que fueron los Juegos con mayor cantidad de visitas de su historia, aunque en la entrevista no detalló una cifra de asistentes que permitiera dimensionar esa comparación.

La participación educativa ocupó un lugar destacado en su balance. Según explicó, unas 2.000 instituciones escolares participaron de actividades vinculadas con la competencia. Las propuestas incluyeron visitas guiadas a las disciplinas y recorridos por los Fan Fest, con presencia de alumnos de distintas localidades de la provincia.

Puccini puso especial énfasis en la experiencia de estudiantes de pueblos pequeños y escuelas rurales, que pudieron conocer estadios, equipamiento y atletas de otros países. También indicó que cerca de 320 alumnos integraron un coro durante la ceremonia de cierre y consideró acertada la vinculación entre el evento y las escuelas.

La promoción turística provincial también incluyó alternativas fuera de las grandes competencias. El funcionario mencionó el corredor de la Ruta 1, desde Santa Fe hasta Obligado; las lagunas del sur provincial; los pueblos con museos y las propuestas de turismo rural. Según precisó, esta última actividad involucra a cerca de 30 ciudades y municipios.

En ese esquema, Rosario y Santa Fe capital fueron presentadas como puertas de entrada para recorrer otros destinos del territorio provincial. La participación en la FIT sumó gastronomía, empresas turísticas y actividades de promoción.

Puccini también anticipó que el jueves se inauguraría una conexión aérea directa, sin escalas, entre Rosario y Madrid. El ministro planteó que el servicio sería una alternativa tanto para los santafesinos como para habitantes de localidades cercanas a Rosario.