Uruguay consiguió su primera victoria bajo la conducción de Diego Forlán al derrotar 4-1 a Corea del Sur este lunes en el Seoul World Cup Stadium, en el segundo compromiso de su gira asiática correspondiente a la Fecha FIFA. Darwin Núñez fue una de las figuras del encuentro al convertir dos goles.

La selección uruguaya salió con Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez; Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Brian Rodríguez y Giorgian De Arrascaeta; Maximiliano Araújo y Darwin Núñez.

El equipo dirigido por Forlán abrió rápidamente el marcador. A los 13 minutos, Núñez puso el 1-0 y comenzó a encaminar el encuentro. La diferencia aumentó a los 27, cuando De Arrascaeta convirtió el segundo.

Antes del descanso llegó otro golpe para el seleccionado local. A los 43 minutos, Kim Min-Jae marcó en contra y Uruguay se fue al entretiempo con una ventaja de tres goles.

En el complemento, la Celeste mantuvo la diferencia y Núñez volvió a aparecer. A los 62 minutos convirtió su segundo tanto personal y estableció el 4-0. Corea del Sur consiguió descontar recién a los 80 por intermedio de Lee Kang-In, que estableció el 4-1 definitivo.

El resultado significó además la primera victoria de Forlán desde que asumió la conducción de la selección mayor. El exdelantero fue designado en agosto para trabajar tanto con el combinado absoluto como con la Sub-20 y afronta en esta ventana internacional sus primeros compromisos al frente de la Celeste.

Uruguay había comenzado esta serie de amistosos con una derrota 3-1 frente a Japón, por lo que el partido en Seúl representaba una nueva prueba para el cuerpo técnico y para un plantel que atraviesa una etapa de renovación.

Por otro lado, la agenda uruguaya en Asia todavía no terminó. El seleccionado cerrará esta ventana internacional el martes 6 de octubre frente a India, en el estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan de Calcuta. El encuentro está previsto para las 10.30 de Uruguay.

Será la tercera presentación de Forlán al frente del seleccionado mayor y una nueva oportunidad para continuar evaluando jugadores y variantes dentro del proceso que comenzó después del Mundial 2026.