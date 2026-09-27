Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegaron a su fin luego de dos semanas de competencias y dejaron a Brasil al frente del medallero general, seguido por Argentina y Colombia. La delegación nacional terminó segunda con una cosecha de 293 preseas.

De acuerdo con el medallero difundido al cierre del certamen, Brasil acumuló 312 medallas, distribuidas en 122 de oro, 107 de plata y 83 de bronce. Argentina quedó segunda con 81 doradas, 87 plateadas y 125 de bronce.

Colombia completó los tres primeros lugares con 192 preseas: 69 de oro, 61 de plata y 62 de bronce.

Argentina cerró los Juegos con 293 medallas

La delegación argentina mantuvo el segundo lugar durante el tramo decisivo de la competencia y concluyó con 293 podios. Además, mejoró los números obtenidos en la edición anterior de los Juegos Suramericanos.

En Asunción 2022, Argentina había conseguido 197 medallas y había terminado tercera. En Santa Fe alcanzó las 293 y avanzó al segundo puesto.

Entre las disciplinas que más aportaron a la cosecha nacional estuvieron la natación, el atletismo, el canotaje de velocidad y la gimnasia artística.

En la última jornada también hubo resultados para Argentina en tenis, handball, racquetball, waterpolo, tenis de mesa y squash.

Así quedó el medallero final

Brasil: 122 oro, 107 plata, 83 bronce — 312 Argentina: 81 oro, 87 plata, 125 bronce — 293 Colombia: 69 oro, 61 plata, 62 bronce — 192 Chile: 49 oro, 58 plata, 68 bronce — 175 Venezuela: 48 oro, 43 plata, 55 bronce — 146 Perú: 28 oro, 32 plata, 39 bronce — 99 Uruguay: 17 oro, 14 plata, 23 bronce — 54 Ecuador: 16 oro, 27 plata, 39 bronce — 82 Paraguay: 9 oro, 9 plata, 19 bronce — 37 Panamá: 5 oro, 3 plata, 8 bronce — 16 Bolivia: 3 oro, 4 plata, 9 bronce — 16 Curazao: 1 oro, 0 plata, 1 bronce — 2 Aruba: 0 oro, 3 plata, 1 bronce — 4 Guyana: 0 oro, 0 plata, 4 bronce — 4 Surinam: 0 oro, 0 plata, 0 bronce — 0

La clasificación se determina por la cantidad de medallas de oro, por lo que el total de preseas no define por sí solo la ubicación de cada delegación.

El cierre de Santa Fe 2026

La ceremonia de clausura se realizó en el Parque Sur de la ciudad de Santa Fe. Los palistas Brenda Rojas y Aramis Sánchez Ayala fueron los abanderados argentinos en el acto que marcó oficialmente el cierre de la XIII edición.

Con la competencia terminada, Argentina pasó de 197 medallas en Asunción 2022 a 293 en Santa Fe 2026 y mejoró del tercer al segundo lugar del medallero general.