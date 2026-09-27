Los supermercados, shoppings y grandes cadenas de Rosario permanecerán cerrados este lunes 28 de septiembre por el Día del Empleado de Comercio, según anticipó el sindicato mercantil local. En el resto de los establecimientos, la atención dependerá de la organización de cada comercio.

La celebración corresponde al sábado 26 de septiembre, pero las entidades sindicales y empresarias acordaron trasladar el descanso dos días. Por eso, quienes tengan previsto realizar compras el lunes deberán tener en cuenta el cierre anunciado para esos sectores de la actividad comercial.

El cambio fue acordado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca). El sindicato mercantil de Rosario adhirió a esa decisión.

La jornada tendrá para los trabajadores del sector los mismos efectos legales que un feriado nacional, conforme al régimen previsto por la ley 26.541 para esta conmemoración. Quienes hagan uso del descanso cobrarán su remuneración habitual, sin descuentos por esa fecha.

Para los empleados que deban trabajar el lunes, el régimen contempla el pago de la jornada con un recargo del 100%. Esa condición alcanza al trabajo durante el día al que se trasladó la celebración.

El acuerdo también establece que el Día del Empleado de Comercio no puede computarse como franco compensatorio del descanso semanal. Si un trabajador ya tenía asignado su franco para ese lunes, deberá conservar ese descanso y trasladarlo a otra jornada.

El cierre anunciado por el gremio comprende a supermercados, shoppings y grandes cadenas. Para los demás locales, no se informó una modalidad única: su apertura quedará sujeta a la organización de cada establecimiento, dentro de las condiciones laborales previstas para la fecha.