El Club Sportivo Juventud Unida de Santa Isabel celebró sus 100 años con una cena que reunió a dirigentes, deportistas, socios y familias vinculadas con la institución. Durante el encuentro, realizado el sábado, la senadora provincial Leticia Di Gregorio entregó un tractor cortacésped destinado al mantenimiento de las instalaciones y los espacios deportivos.

La celebración convocó a distintas generaciones de la comunidad del club y permitió repasar su trayectoria en la vida deportiva y social de la localidad. El aniversario fue una oportunidad para reconocer el trabajo de quienes sostuvieron la institución a lo largo de un siglo.

En declaraciones reproducidas por Pueblo Regional, Di Gregorio destacó la dedicación de los dirigentes y el vínculo de las familias con Juventud Unida. La legisladora señaló que la historia del club se construyó con el aporte de generaciones de isabelenses que encontraron allí un lugar para practicar deportes y compartir actividades.

También resaltó la función social de las instituciones deportivas de la región. Sostuvo que, además de ofrecer distintas disciplinas, los clubes son espacios de encuentro, formación y contención para chicos, jóvenes y adultos.

La entrega del tractor cortacésped se enmarca en el acompañamiento de la senadora a entidades deportivas del departamento General López. Di Gregorio afirmó que continuará trabajando con clubes de distintos tamaños y disciplinas, con el objetivo de atender sus necesidades y aportar herramientas para su funcionamiento.