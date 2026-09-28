El Pulga Rodríguez se despidió de Atlético Tucumán

Atlético Tucumán vivió una jornada que reunió dos acontecimientos de su historia reciente. Durante la noche del sábado 26 de septiembre, Luis Miguel “Pulga” Rodríguez tuvo su partido despedida en el Monumental José Fierro y, minutos después, el estadio se convirtió en escenario de los festejos por los 124 años de la institución.

El encuentro había sido anunciado previamente por el club como “El último baile del Pulga” y comenzó a las 20. Miles de simpatizantes llegaron al estadio para acompañar al delantero nacido en Simoca, uno de los principales referentes futbolísticos de Atlético durante las últimas décadas.

Rodríguez estuvo acompañado por su familia y volvió a compartir el campo de juego con futbolistas vinculados a diferentes etapas de su carrera. Entre los presentes estuvieron Juan Manuel Azconzábal, Sebastián Longo, Javier Páez, Diego Erroz, Nery Leyes, Leandro González, César Montiglio, Claudio Sarría y Juan Pablo Pereyra.

El homenaje significó un nuevo encuentro entre el delantero y los hinchas de Atlético. La institución había presentado previamente la jornada como una despedida destinada a reconocer su trayectoria con la camiseta celeste y blanca.

La celebración no terminó con el partido. Al acercarse la medianoche, las luces del Monumental se apagaron y comenzó una cuenta regresiva. Con la llegada del domingo 27 de septiembre, Atlético Tucumán recibió oficialmente sus 124 años de vida.

Los festejos incluyeron fuegos artificiales, música en vivo y la participación de jugadores y referentes de distintas generaciones del club. Rodríguez permaneció como uno de los protagonistas durante el inicio de la celebración.

Además, las actividades por el aniversario tuvieron continuidad durante el domingo con actos institucionales. En este marco, durante los días previos también se avanzó con la puesta en valor de parte del patrimonio deportivo de Atlético.

Uno de los elementos incorporados a la exhibición permanente fue la Copa Campeón de Campeones obtenida en 1960. El trofeo fue colocado en una nueva vitrina ubicada en el hall principal del Monumental José Fierro, con el objetivo de preservarlo y mantenerlo disponible para socios e hinchas.

De esta manera, la despedida de Rodríguez quedó vinculada al aniversario institucional: primero, el reconocimiento a uno de los futbolistas más representativos de la historia reciente del Decano y, después, la celebración por los 124 años del club.