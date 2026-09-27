Venado Tuerto tendría un domingo con tormentas fuertes durante la mañana y la tarde, seguidas por chaparrones por la noche. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reproducido por Sur24, la probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 40% y el 70% en los tres períodos de la jornada.

La temperatura mínima informada fue de 15 grados y la máxima prevista es de 23. Hacia la noche, el registro descendería a 20 grados, mientras que las precipitaciones continuarían durante el inicio de la semana.

La ciudad amaneció con cielo parcialmente nublado. El reporte de las 7 consignó una humedad del 70%, presión atmosférica de 996,5 hPa y viento del este a 28 kilómetros por hora. La visibilidad era de 10 kilómetros y se esperaba un aumento de la nubosidad durante el día.

La información publicada por Sur24 contiene una inconsistencia respecto de las alertas para el departamento General López: menciona que no rige ninguna alerta amarilla por lluvia, pero a continuación describe un aviso por tormentas para la mañana y la tarde. Esa contradicción impide confirmar, con el material disponible, la vigencia de una advertencia oficial.

En esa descripción se mencionan posibles precipitaciones intensas en períodos cortos, granizo ocasional y ráfagas intensas, con acumulados estimados de entre 20 y 50 milímetros que podrían superarse de manera puntual.

Para el lunes, el pronóstico anticipa tormentas de variada intensidad durante todo el día, con mayor probabilidad durante la tarde. La temperatura oscilaría entre una mínima de 14 grados y una máxima de 22.

El martes se esperan tormentas aisladas por la mañana y lluvias aisladas durante la tarde y la noche, con registros de entre 13 y 21 grados. Para el miércoles, la previsión indica cielo mayormente nublado durante toda la jornada, una mínima de 10 grados y una máxima de 25.