Leandro Brey volvió a recibir un gol olímpico en el Gigante de Arroyito: Gastón Lodico convirtió directamente desde un córner y puso a Racing 1-0 ante Boca este domingo, por los cuartos de final de la Copa Argentina. La jugada tuvo una coincidencia con un antecedente del arquero xeneize: ocurrió en la misma portería en la que Ángel Di María le había marcado de esa manera poco más de un año antes.

Lodico ejecutó un envío cerrado que ingresó directamente al arco y abrió el marcador del cruce de eliminación directa. El tanto repitió una situación que Brey había vivido el 14 de septiembre de 2025, cuando Boca visitó a Rosario Central por la octava fecha del Torneo Clausura.

En aquel encuentro, el equipo xeneize se había adelantado con un cabezazo de Rodrigo Battaglia. Minutos después, Di María ejecutó un córner desde la derecha y la pelota terminó dentro del arco. Brey alcanzó a tocarla, pero no pudo impedir el gol que estableció el 1-1 definitivo.

Según reconstruyó Rosario3, Di María explicó después de ese partido que la ejecución había sido intencional. El campeón del mundo señaló que durante la semana habían trabajado centros cerrados y observado que Brey llegaba con poca continuidad. El antecedente y el tanto de Lodico comparten arquero, estadio y portería, aunque tuvieron efectos distintos: uno selló un empate y el otro abrió el marcador de un duelo por la Copa Argentina.

La jornada también estuvo atravesada por denuncias de entradas falsas y problemas en los accesos. Dos hinchas de Boca que viajaron desde el interior de Córdoba relataron, en un video publicado por Olé y citado por Rosario3, que habían pagado 300 mil pesos por dos populares, a razón de 150 mil cada una.

Según su testimonio, compraron los tickets a vendedores de Rosario y descubrieron que eran falsos al llegar al primer anillo del operativo de seguridad. Los simpatizantes expresaron que habían reunido el dinero durante la semana para viajar y alentar a su equipo.

De acuerdo con lo publicado por Olé y recogido por Rosario3, el cierre preventivo de algunos accesos dejó a espectadores con entradas fuera del estadio y provocó empujones e intervención de la policía montada. El mismo reporte indicó que, dentro de la cancha, hubo incidentes en la tribuna de Racing por la clausura de los codos divisorios: un grupo de hinchas empujó y arrojó vallas hacia la bandeja inferior, tras lo cual intervino el personal de seguridad.