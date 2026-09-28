La Liga Profesional publicó los audios del VAR de dos jugadas discutidas de la Supercopa Internacional entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central. Las conversaciones detallan los criterios arbitrales para respaldar un penal a favor del equipo rosarino y desestimar otro reclamado por el conjunto platense.

Según la transcripción publicada por TN, los jueces consideraron que Leandro González Pires cometió una falta dentro del área por un contacto con la rodilla sobre el muslo de un rival. En la otra acción, evaluaron que la pelota tocó la mano de Ignacio Ovando, pero que el movimiento del defensor no justificaba sancionar penal.

En la jugada de González Pires, la explicación desde la cabina se centró en las características del golpe. “Es un contacto imprudente. González Pires lo termina impactando con la rodilla en el muslo”, señalaron en la comunicación que respaldó la pena máxima para Central.

El reclamo de Estudiantes estuvo vinculado con la mano de Ovando dentro del área rosarina. En ese caso, los responsables de la revisión reconocieron el contacto del balón con la mano, aunque lo interpretaron como parte de un movimiento natural.

“El balón pega en la mano, pero es natural, el defensor mira para abajo. La mano está por delante de su cabeza, no hay movimiento adicional”, explicaron en el audio reproducido por TN. Ese fue el argumento utilizado para desestimar la sanción solicitada por los jugadores de Estudiantes.

El material, difundido también por los canales institucionales de la AFA, permite conocer las explicaciones arbitrales detrás de las dos decisiones que generaron reclamos durante la final.