Rosario tendrá tres jornadas dedicadas al cruce entre arte digital e inteligencia artificial con la tercera edición del festival Ne:RD. Se realizará del viernes 2 al domingo 4 de octubre, con entrada libre y gratuita, en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), ubicado en Paseo de las Artes y el río, y el Complejo Astronómico Municipal, en Parque Urquiza.

La programación combinará instalaciones interactivas, presentaciones audiovisuales, música, charlas y talleres. Algunas actividades requerirán inscripción previa. La información para participar se podrá consultar en cecrosario.gob.ar y en las redes sociales del CEC. Además, el espacio 01 Estudio programó una propuesta especial de formación y performances visuales y sonoras en el marco del encuentro.

El viernes, las instalaciones interactivas del CEC estarán habilitadas desde las 15, aunque la apertura formal será a las 18:30. Antes, a las 17, se proyectarán trabajos de alumnos del Taller de diseño gráfico II de la Cátedra Marull, de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de Rosario.

Los espectáculos en vivo comenzarán a las 19 con el Live AV de los artistas locales Chesca y Acyd Jelly. A las 20 se presentará Radio Télégramme, integrado por Fernando Molina y Leandro Frías, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La jornada seguirá a las 21 con el DJ Set de Lauphan junto a Cele Faini y cerrará a las 22 con los DJs Dani Pérez y Fran Castells.

El sábado, la actividad en el CEC arrancará a las 14 con Algoritmos Performáticos, el taller de Esteparia seleccionado en la convocatoria Ne:RD, que requiere inscripción previa. Las instalaciones volverán a abrir a las 15. Luego habrá tres charlas: Fernando Molina abordará conceptos para armar un set audiovisual a las 16; Mauro Barreca y Javier Casadidio presentarán Luz en sincronía a las 17; y Laura Nieves y Leo Nuñez, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, ofrecerán Gravitando el suelo a las 18.

La programación nocturna del sábado se trasladará al Complejo Astronómico Municipal, con experiencias inmersivas en formato fulldome. A las 20 se presentará El Último Universo: Revelación, de Juliana Mujica y Sombra, de Córdoba. A las 20:30 se proyectarán cuatro videos seleccionados en la convocatoria: Días y Flores, de Agostina Ercoli; Abisal, de Nicolás Daniele Vega; Bluh, de Victoria Melina; y Ensoñaciones Híbridas, de Lisandro Bauk.

El cierre de esa noche será a las 21 con Cyberangel y su espectáculo Live AV interior fulldome El amor después del tercer impacto.

El domingo, el CEC recibirá nuevamente el taller Algoritmos Performáticos a las 14 y abrirá las instalaciones interactivas desde las 15. A las 16, Mafer Weber brindará la charla Oficios en la escena Ne:RD. A las 17 está prevista la conferencia Del prototipo a la sala: cómo se diseñan instalaciones interactivas que juega el público.