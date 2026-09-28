World2Fly anunció que el vuelo inaugural entre Rosario y Madrid, previsto para el 1º de octubre, está vendido por completo y que quedan pocos asientos para el segundo. La ruta tendrá dos frecuencias semanales desde el Aeropuerto Internacional de Rosario Islas Malvinas y será la primera conexión aérea directa de la ciudad con Europa.

El anuncio sobre la ocupación fue realizado por Daniel Buil, director comercial de la compañía, durante su participación en el Santa Fe Business Forum 2026. Según la información de La Capital reproducida por Pueblo Regional, el ejecutivo confirmó ante medios y empresarios que el primer vuelo estaba completo y que el segundo se encaminaba a agotar sus lugares.

Sin embargo, esa misma publicación señala que en la web oficial todavía aparecían pasajes disponibles desde Rosario hacia Madrid para el 1º de octubre, con precios de entre 790 y 1.062 dólares. También consignó lugares desde España hacia Rosario a partir de 500 dólares. El material no aclara la diferencia entre la disponibilidad informada por Buil y la oferta que mostraba el sitio, por lo que no permite establecer si ambas referencias correspondían al mismo momento.

La operación está prevista para los martes y jueves con un Airbus A350 de 432 pasajeros. La conexión permitirá viajar desde Rosario hacia la capital española sin pasar por Buenos Aires y sumará una alternativa para los pasajeros de la región.

Los martes, la salida desde Rosario será a las 23.10, con llegada a Madrid a las 15.45 del miércoles. Los jueves, el despegue está previsto para las 20 y el arribo para las 12.35 del viernes. En sentido inverso, los vuelos partirán de Madrid los martes a las 13.30 y llegarán a Rosario a las 21.10; los jueves saldrán a las 10.25 y aterrizarán a las 18.

World2Fly ofrecerá únicamente clase turista, con tres servicios a bordo, entretenimiento, manta y almohada. Los pasajes tendrán las modalidades Basic, Plus y Flex, con distintas condiciones de equipaje, cambios y reembolsos. La tarifa Basic incluye equipaje de mano de hasta 10 kilos; la Plus agrega una pieza en bodega de hasta 23 kilos. La Flex permite cambios hasta un día antes de la salida sin penalización.

Más allá de la demanda inicial, Buil planteó la necesidad de sostener el movimiento de pasajeros para dar continuidad a la ruta. También expresó que la empresa busca potenciar los viajes desde España hacia Rosario, con la intención de que la ciudad funcione como puerta de entrada al país para los visitantes españoles.