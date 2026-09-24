La Asociación del Fútbol Argentino realizó un pedido especial a River Plate de cara al partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Claudio Tapia propuso que el club de Núñez no cobre el canon correspondiente al uso del estadio Monumental para el encuentro frente a Benín, previsto para el martes 6 de octubre.

La iniciativa fue planteada durante la reunión del Comité Ejecutivo realizada el martes en el predio de Ezeiza. Allí estuvo Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de River, quien volvió a representar institucionalmente al club después de un período de ausencia en ese ámbito.

Según la información difundida posteriormente, Tapia le solicitó al dirigente que trasladara la propuesta a las autoridades de River. La intención es que el dinero que habitualmente corresponde al alquiler del Monumental sea destinado a una entidad de beneficencia.

Por el momento, no se informó oficialmente que River haya aceptado el planteo. Por ese motivo, la cesión sin cargo del estadio todavía no debe considerarse definida.

El pedido está específicamente relacionado con Argentina-Benín, encuentro señalado para el 6 de octubre en el Monumental y presentado como la despedida de Messi de la Selección Mayor. No alcanza al otro compromiso que el seleccionado tiene previsto disputar como local frente a Burkina Faso.

Algunas publicaciones ubican el canon del Monumental cerca de los 500 mil dólares. Sin embargo, al no existir en la información consultada una confirmación institucional del monto exacto, esa cifra debe tomarse como una versión no confirmada oficialmente.

River volvió a la mesa de la AFA

El planteo se produjo en una reunión que también tuvo relevancia por el regreso de River al Comité Ejecutivo. Villarroel presentó un documento con seis ejes de reformas para el fútbol argentino, entre ellos cambios en el formato de las competencias, calendario, arbitraje, procedimientos institucionales y distribución de ingresos.

La respuesta institucional estableció que esas iniciativas serán analizadas con vistas a la temporada 2028, debido a que la organización de las competencias correspondientes a 2027 ya había sido definida.

En este marco, River deberá resolver ahora si acepta la propuesta relacionada con el alquiler del Monumental. La decisión tendrá especial repercusión por tratarse del encuentro anunciado como el último de Messi con la camiseta argentina.