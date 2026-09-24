Uruguay comenzó una nueva etapa con derrota. En el debut de Diego Forlán como entrenador de la Selección Mayor, la Celeste cayó 3-1 frente a Japón este jueves 24 de septiembre, en un amistoso internacional disputado en el Q&A Stadium Miyagi.

El encuentro se mantuvo igualado hasta los minutos finales, cuando el seleccionado japonés aprovechó los espacios que dejó Uruguay en su intento por buscar la victoria y terminó estableciendo una diferencia de dos goles.

El equipo sudamericano tuvo una de sus primeras aproximaciones a los seis minutos, luego de una pelota larga de Rodrigo Bentancur que Brian Rodríguez bajó dentro del área. Sin embargo, Federico Viñas no consiguió completar la acción.

Japón respondió con efectividad. A los 11 minutos, Kuryu Matsuki sacó un remate desde afuera del área y estableció el 1-0.

Con el correr de los minutos, Uruguay intentó adelantar sus líneas y presionar cerca del área rival. Rodrigo Bentancur tomó protagonismo en la circulación y el conjunto celeste comenzó a encontrar espacios.

La igualdad llegó antes del descanso. Federico Viñas remató, el arquero japonés dejó un rebote y Maximiliano Araújo aprovechó la segunda pelota para convertir el 1-1.

En el complemento, Uruguay salió con mayor presencia ofensiva. Nahitan Nández tuvo una oportunidad a los 56 minutos, mientras que Japón también generó situaciones para recuperar la ventaja.

Forlán comenzó a mover el banco a los 67 minutos con los ingresos de Giorgian De Arrascaeta, Rodrigo Zalazar y José María Giménez. Más tarde entraron Joaquín Piquerez y Facundo Bernal, quien tuvo su debut con la Selección Mayor.

Cuando el partido parecía encaminado hacia el empate, Japón encontró la diferencia durante el tiempo adicional. El seleccionado local aprovechó una defensa uruguaya adelantada y consiguió el 2-1.

Uruguay se volcó al ataque en busca de la igualdad y dejó nuevos espacios. Japón volvió a capitalizarlos y a los 96 minutos marcó el tercero para cerrar el 3-1.

De esta manera, Forlán inició su etapa como entrenador de la Mayor con una derrota en un partido que permaneció abierto hasta el tramo final.

La gira asiática continuará el lunes 28 de septiembre, cuando Uruguay enfrente a Corea del Sur en Seúl. Posteriormente, la Celeste completará esta serie de amistosos ante India, el 6 de octubre en Calcuta.