La etapa de Marcelo Gallardo como entrenador de la selección de Ecuador comenzó con una derrota. La Tri perdió 3-0 frente a Corea del Sur este jueves 24 de septiembre, en un amistoso internacional disputado en el Suwon World Cup Stadium.

El encuentro marcó el estreno oficial del entrenador argentino al frente del seleccionado ecuatoriano después de asumir el cargo tras el Mundial 2026. Del otro lado también hubo un nuevo ciclo, con Robert Moreno haciendo su presentación como técnico de Corea del Sur.

El primer tiempo terminó sin goles y tuvo un desarrollo intenso, con varias infracciones y amonestaciones. Ecuador intentó sostenerse defensivamente y encontrar espacios para salir rápido, mientras el seleccionado local buscó presionar en campo rival.

La diferencia apareció después del descanso.

A los 54 minutos, Oh Hyeon-gyu abrió el marcador para Corea del Sur. El golpe fue seguido rápidamente por el segundo tanto: apenas cuatro minutos más tarde, Son Heung-min convirtió el 2-0 y dejó al conjunto de Gallardo ante la necesidad de modificar su planteo.

El entrenador argentino movió el banco y dispuso los ingresos de John Mercado, Juan Angulo y Denil Castillo. Posteriormente también tuvieron minutos Alan Minda y Anthony Valencia.

Ecuador consiguió generar algunas aproximaciones durante el tramo final, pero no pudo descontar. Corea del Sur administró la ventaja y volvió a encontrar espacios sobre el cierre.

A los 86 minutos, Lee Dong-gyeong estableció el 3-0 definitivo.

Las estadísticas generales reflejaron una mayor posesión del conjunto asiático, con un 59% contra el 41% de Ecuador. Corea del Sur terminó con 11 remates y cinco disparos al arco, mientras que La Tri acumuló 10 intentos y tres fueron a portería.

Más allá del marcador, el encuentro representó la primera prueba para Gallardo en una etapa que recién comienza. El entrenador utilizó un equipo con varias ausencias importantes y tendrá los próximos compromisos de la gira asiática para continuar trabajando sobre su propuesta.

El siguiente desafío confirmado para Ecuador será Japón, el jueves 1 de octubre, en otro amistoso que permitirá observar posibles modificaciones respecto del equipo presentado en Suwon.