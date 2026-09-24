La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina entra este jueves 24 de septiembre en una instancia clave para los hinchas: desde las 18 comenzará la venta de entradas para el encuentro frente a Benín, programado para el martes 6 de octubre en el estadio Monumental.

Será la última presentación anunciada del capitán con la camiseta argentina, después de haber comunicado su retiro del seleccionado tras el Mundial 2026.

La comercialización de las localidades estaba prevista inicialmente para el martes 22 de septiembre, pero fue reprogramada para este jueves. La modificación también alcanza al amistoso frente a Burkina Faso, que Argentina disputará el sábado 3 de octubre.

Cuánto cuestan las entradas

Los valores establecidos para los partidos que se disputarán en el Monumental son los siguientes:

Popular: $90.000

Menor a popular, de 3 a 10 años: $29.000

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000

Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000

Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000

Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000

En el caso de las plateas, los menores a partir de los tres años deberán abonar la localidad completa.

Cómo comprar las entradas

La venta comenzará este jueves a las 18 de manera online. Para realizar la operación será necesario contar previamente con un usuario registrado en DeporTick.

Cada usuario podrá adquirir hasta cuatro entradas generales, por lo que se recomienda tener completo el registro antes de que se habilite el expendio.

Las personas con discapacidad también deberán gestionar previamente su ingreso mediante el sistema establecido para la venta general. No podrán presentarse directamente en el estadio el día del encuentro sin haber completado anteriormente el trámite correspondiente.

El último partido

Argentina afrontará tres amistosos durante esta ventana internacional. Primero enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba y posteriormente jugará ante Burkina Faso el 3 de octubre en Buenos Aires.

Messi no participará de esos dos compromisos. Su presencia está prevista para el 6 de octubre frente a Benín, en el Monumental.

El encuentro cerrará así la etapa del futbolista con la Selección Argentina, iniciada hace más de dos décadas y marcada por la obtención, entre otros títulos, de la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo.

Con la venta habilitada desde las 18, la atención estará puesta este jueves en la disponibilidad de localidades para quienes busquen presenciar el último partido de Messi con la camiseta argentina.