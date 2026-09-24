El proceso para las elecciones vecinales de Venado Tuerto ingresó en una nueva etapa de cara a los comicios previstos para el domingo 25 de octubre. La Junta Electoral Vecinal y funcionarios municipales avanzan con los aspectos organizativos y técnicos de una jornada que tendrá votación en diez barrios de la ciudad.

La Junta Electoral está integrada por el subsecretario de Vecinales, Facundo Rebasti; las concejalas Micaela Meinero y Marisel Fabiani; y el presidente del Círculo Vecinalista, Luis Pedotta.

En este marco, sus integrantes encabezaron una reunión en la Sala Garnier del Palacio Municipal con apoderados de las listas participantes. Durante el encuentro se repasaron cuestiones vinculadas con el funcionamiento de los comicios, las responsabilidades de las autoridades y las características del sistema de boleta única.

La elección está regulada por la Ordenanza Municipal Nº 5541/22, que establece las funciones de las comisiones vecinales, la conformación y atribuciones de la Junta Electoral, el sistema electoral y el mecanismo para distribuir los cargos.

Rebasti señaló durante el encuentro que quienes participan del proceso pueden consultar esa normativa para conocer las reglas que regulan tanto la elección como el posterior funcionamiento de las comisiones.

Uno de los puntos abordados fue la utilización de la boleta única. Este mecanismo ya cuenta con antecedentes en las elecciones vecinales de Venado Tuerto y volverá a emplearse en los comicios de octubre.

Dónde habrá elecciones

La votación se realizará únicamente en aquellos sectores donde fue oficializada más de una lista.

Los diez barrios son:

El Cruce

San Vicente

Villa Casey

San José Obrero

Malvinas Argentinas

Ciudad Nueva

Victoria

Santa Fe

Iturbide

Gutiérrez

En los restantes 17 barrios de Venado Tuerto, la presentación de una única lista hizo innecesaria la realización de una elección. Sus nuevas autoridades asumirán junto con quienes resulten elegidos en las urnas.

De acuerdo con el calendario establecido por la Junta Electoral, la campaña electoral estará habilitada desde el 25 de septiembre hasta el 24 de octubre.

Qué falta definir

Uno de los datos que todavía resta conocer es dónde deberá votar cada vecino. La Junta Electoral informó que las sedes y los horarios correspondientes a los diez barrios serán comunicados oficialmente más adelante.

En elecciones anteriores, cada barrio contó con un establecimiento asignado para la recepción de los votos. Para esta edición, la organización definitiva de esos espacios permanece pendiente de comunicación.

De esta manera, una vez finalizada la etapa de conformación y oficialización de las listas, el proceso ingresará desde este viernes en el período de campaña que concluirá un día antes de la votación.