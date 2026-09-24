Racing atraviesa semanas importantes tanto en lo deportivo como en lo institucional. Mientras el equipo busca sostener sus posibilidades de acceder a una competencia internacional para 2027, el tesorero Diego Cifarelli brindó detalles sobre la economía del club y explicó qué consecuencias tendría quedar afuera de los torneos continentales.

Uno de los datos centrales está relacionado con el dinero pendiente de cobro por transferencias. Según informó Cifarelli, Racing tiene alrededor de 11 millones de dólares por recibir de diferentes operaciones.

Dentro de ese monto aparecen USD 4,6 millones correspondientes al Inter, USD 1,8 millones del Zaragoza y otros USD 800.000 vinculados a una parte del pase de Benjamín Garré, además de otras transferencias.

El dirigente también explicó que la estructura salarial del plantel profesional representa aproximadamente 20 millones de dólares anuales. Al mismo tiempo, señaló la importancia que tuvieron las divisiones inferiores como fuente de recursos mediante la transferencia de futbolistas formados en el club.

Otro punto de atención es la cantidad de asociados. Racing llegó a registrar alrededor de 108.000 socios y actualmente se encuentra nuevamente cerca de los 100.000. Cifarelli vinculó esa disminución con el rendimiento deportivo del último período.

El escenario futbolístico también podría repercutir directamente sobre la infraestructura.

Según explicó el tesorero, si Racing no consigue participar de una competencia internacional durante 2027, el primer ajuste se produciría sobre el ritmo de determinadas obras. Los proyectos vinculados al Cilindro, el Centro Deportivo de Ezeiza y el predio Tita Mattiussi podrían registrar demoras.

La infraestructura representa uno de los principales proyectos de la conducción encabezada por Diego Milito. El Centro Deportivo de Ezeiza se encuentra en una etapa avanzada, mientras que la institución también tiene entre sus objetivos continuar las mejoras en el Tita Mattiussi y avanzar con una futura remodelación del estadio Presidente Perón.

Además, Racing analiza alternativas para generar nuevos recursos. Entre ellas aparece la posibilidad de comercializar el naming del Cilindro. Cifarelli planteó como referencia una negociación que podría alcanzar los 20 millones de dólares por un acuerdo de diez años. Por el momento se trata de una posibilidad y no existe un contrato confirmado públicamente.

En el plano institucional, el tesorero también reconoció que la comunicación constituye uno de los aspectos que la actual conducción pretende mejorar.

De esta manera, los próximos resultados deportivos tendrán una incidencia que excederá la competencia dentro de la cancha. El acceso a una copa internacional permitiría incorporar ingresos al presupuesto, mientras que quedar afuera obligaría, según anticipó la tesorería, a revisar los tiempos de algunas inversiones.