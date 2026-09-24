Sportivo Rivadavia perdió 1-0 frente a Los Andes de Alcorta, en Venado Tuerto, y la Zona 4 de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur quedó abierta de cara a la última fecha.

El encuentro correspondió a la quinta jornada del grupo y tenía incidencia directa sobre la clasificación. Rivadavia llegaba con la posibilidad de quedar en una posición favorable, pero la victoria del conjunto de Alcorta modificó el panorama.

El único gol se produjo cerca del cierre del primer tiempo. Luego de un córner ejecutado desde la derecha, Marone conectó de cabeza y el arquero Oro logró contener inicialmente el remate. Sin embargo, el rebote quedó disponible y Thiago Canzani apareció para convertir el 1-0.

Durante el segundo tiempo, Rivadavia adelantó sus líneas en busca del empate. Con el paso de los minutos le costó generar situaciones claras, mientras que Los Andes encontró espacios para intentar resolver el partido mediante contraataques.

El marcador no volvió a modificarse y los tres puntos viajaron a Alcorta.

Con este resultado, Los Andes y Sportivo Rivadavia quedaron con 6 puntos, mientras que Studebaker de Villa Cañás suma 3. La diferencia es que Rivadavia ya completó sus cuatro presentaciones y quedará libre en la sexta y última fecha.

Studebaker define su futuro en Alcorta

La atención ahora estará puesta en el partido que Los Andes y Studebaker disputarán en el estadio “Pichino” Salvatori de Alcorta.

El conjunto de Villa Cañás necesita ganar para sostener sus posibilidades de avanzar. Una victoria le permitiría alcanzar los 6 puntos y generar un escenario de igualdad en la cima, por lo que comenzarían a tener incidencia los criterios de desempate establecidos para la competencia.

Actualmente, Los Andes presenta una diferencia de gol de +1, con cuatro tantos convertidos y tres recibidos. Rivadavia tiene diferencia 0, con tres goles a favor y tres en contra, mientras que Studebaker registra -1, producto de tres tantos anotados y cuatro recibidos.

Por eso, además del resultado, la diferencia de goles y la cantidad de tantos convertidos podrían resultar determinantes.

La última jornada tendrá entonces un único partido en el grupo: Los Andes frente a Studebaker. Rivadavia deberá esperar ese resultado para conocer si logra avanzar, mientras que el conjunto de Villa Cañás viajará a Alcorta con la posibilidad de modificar la definición de la zona.