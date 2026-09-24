El conflicto entre Vélez y Boca por la Copa Argentina sumará un nuevo capítulo. La dirigencia del club de Liniers avanzará con una apelación contra la resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA y, paralelamente, solicitará que se suspenda el partido entre Boca y Racing previsto para el domingo 27 de septiembre en el Gigante de Arroyito.

El planteo tiene su origen en el encuentro que disputaron Boca y Vélez el 2 de septiembre. Después de quedar eliminado por penales, el Fortín presentó una protesta por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del Xeneize, cuando la normativa establece un máximo de cinco.

El Tribunal de Disciplina analizó el caso y decidió mantener el resultado deportivo. De esta manera, Boca continuó en la competencia, aunque recibió una sanción económica equivalente al valor de 1.000 entradas por la infracción reglamentaria.

Vélez, disconforme con la resolución, decidió continuar por las vías institucionales previstas. La apelación buscará modificar lo dispuesto en primera instancia y estará acompañada por un pedido urgente para suspender los efectos deportivos del fallo.

El objetivo de la dirigencia de Liniers es evitar que Boca dispute la siguiente instancia de la Copa Argentina mientras todavía existe una apelación pendiente.

Según la postura del Fortín, si Boca-Racing se juega y posteriormente la apelación resulta favorable a Vélez, podría generarse una situación difícil de revertir dentro del cuadro de la competencia.

Para fundamentar su presentación, el club recurrirá a diferentes artículos reglamentarios vinculados con las medidas provisionales, las decisiones ante situaciones urgentes y la posibilidad de solicitar la suspensión de la ejecución de una resolución.

Nelson Pugliese, vicepresidente de Vélez, manifestó públicamente su desacuerdo con la decisión del Tribunal y anticipó que la institución pretende utilizar las instancias deportivas disponibles para sostener su reclamo.

Por otro lado, hasta el momento no existe una resolución que determine la suspensión de Boca-Racing. El encuentro continúa programado para el domingo 27 de septiembre en Rosario y cualquier modificación dependerá de lo que resuelva el órgano correspondiente ante la presentación de Vélez.

En este marco, Boca continúa con la preparación del partido ante Racing, mientras la Academia también permanece pendiente de una definición administrativa que podría modificar la programación.

Las próximas horas serán determinantes para conocer si el pedido de Vélez es aceptado y si Boca-Racing mantiene su fecha original o debe esperar hasta que se resuelva la apelación.