Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 entran en su etapa final. Este sábado 26 de septiembre se realizará la ceremonia oficial de clausura en el Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe, con actividades protocolares, espectáculos musicales y el reconocimiento a quienes participaron de la organización.

La programación comenzará a las 18 con la participación de la Red de Coros y Orquestas de la provincia, que reunirá a más de 300 alumnos. Una hora después, a las 19, tendrá lugar el acto institucional.

Durante esa ceremonia se realizará el desfile de las delegaciones participantes, el tradicional traspaso de banderas y un reconocimiento a los voluntarios que trabajaron durante las dos semanas de competencia.

La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, confirmó los detalles del cierre y señaló que posteriormente llegará la programación artística, que tendrá entre sus protagonistas a Virginia Tola, Cacho Deicas y la Fiesta Bresh.

Además, la última jornada tendrá actividades en las otras dos ciudades sede. Rosario y Rafaela también contarán con propuestas para despedir una competencia que reunió a deportistas de distintos países sudamericanos.

Para quienes quieran participar de las actividades en el Parque del Sur, será necesario gestionar previamente el código QR correspondiente para acceder al Fan Fest.

Uno de los puntos destacados por el Gobierno provincial fue la convocatoria registrada tanto en las competencias como en las actividades paralelas. Según las cifras difundidas oficialmente, el Fan Fest de la ciudad de Santa Fe reunió durante la noche del miércoles a más de 90.000 personas.

Coudannes sostuvo que los Juegos “superaron todas las expectativas” y destacó también el movimiento registrado en sectores como la gastronomía y la hotelería. Sin embargo, en la información difundida no se detallaron cifras económicas específicas que permitan dimensionar ese impacto.

La competencia tuvo como sedes principales a Santa Fe, Rosario y Rafaela, donde el calendario deportivo fue acompañado por espectáculos, propuestas gastronómicas y actividades recreativas.

La ceremonia del sábado marcará el cierre formal de la XIII edición de los Juegos Suramericanos. Más allá de los resultados deportivos y del medallero definitivo, el acto permitirá despedir a las delegaciones, reconocer a los voluntarios y completar dos semanas de actividad deportiva internacional en territorio santafesino.