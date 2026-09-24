La Selección Argentina vuelve a escena después del subcampeonato obtenido en el Mundial 2026 y Lionel Scaloni comenzará a probar variantes de cara a la nueva etapa del equipo nacional. Serán tres amistosos en territorio argentino que también estarán atravesados por las despedidas de Lionel Messi y Nicolás Otamendi.

Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego recibirá a Burkina Faso, el sábado 3 de octubre, y a Benín, el martes 6, ambos en el Monumental.

La convocatoria sufrió modificaciones por las lesiones de Juan Foyth y Thiago Almada, quienes fueron desafectados. Además, algunos jugadores tendrán disponibilidad diferente durante la ventana internacional.

En el arco aparecen Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli, mientras que Santiago Beltrán se suma como una alternativa joven que ya había sido observada por el cuerpo técnico.

La defensa también presenta variantes. Sin Nahuel Molina, Scaloni cuenta para el lateral derecho con Agustín Giay y Santiago Simón, futbolista que comenzó su carrera como mediocampista y actualmente también se desempeña en esa posición.

Para la zona central aparecen Cristian Romero y Lisandro Martínez, acompañados por Leonardo Balerdi, Facundo Medina y Valentín Gómez. Nicolás Tagliafico continúa entre las alternativas por izquierda, mientras que Román Vega aparece entre los nombres que buscan sumar espacio.

El mediocampo es uno de los sectores con mayor cantidad de opciones. Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Nicolás Paz forman parte de la convocatoria. Además, regresó Franco Mastantuono y fueron incorporados Equi Fernández y Tobías Andrada.

Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso estarán disponibles para el encuentro frente a Benín.

En ataque, Scaloni mantiene buena parte de la estructura utilizada durante el último ciclo. Julián Álvarez y Lautaro Martínez aparecen entre las principales referencias ofensivas, acompañados por José Manuel López, Santiago Castro, Nicolás González, Matías Soulé y Gianluca Prestianni.

Lionel Messi tendrá una situación particular. El capitán no estará frente a Bolivia ni Burkina Faso y jugará únicamente el encuentro del 6 de octubre ante Benín en el Monumental, donde cerrará su trayectoria con la Selección Argentina. Nicolás Otamendi también participará de ese partido como despedida del seleccionado.

Más allá del carácter amistoso de los encuentros, la ventana internacional permitirá observar qué lugar comienzan a ocupar los futbolistas más jóvenes dentro de la estructura de Scaloni. La convivencia entre jugadores experimentados y nuevas alternativas será uno de los principales puntos de atención en los tres partidos.