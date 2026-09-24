El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves 24 de septiembre los nuevos datos de pobreza e indigencia correspondientes al primer semestre de 2026. La publicación está prevista para las 16 y existe expectativa por conocer si se sostuvo la tendencia descendente registrada durante 2024 y 2025.

El último dato oficial corresponde al segundo semestre de 2025, cuando el 28,2% de las personas se encontraba por debajo de la línea de pobreza y la indigencia alcanzaba al 6,3%.

Para los primeros seis meses de este año, diferentes estimaciones anticipan un incremento. Fuentes oficiales citadas por medios nacionales calculan una suba de entre dos y tres puntos porcentuales, lo que llevaría nuevamente el indicador por encima del 30%.

Se trata, hasta el momento, de una versión no confirmada. El porcentaje definitivo será establecido por el INDEC con la publicación de esta tarde.

La expectativa oficial

Desde el Gobierno nacional atribuyen el posible incremento principalmente a la aceleración de los precios registrada durante los primeros meses del año. La expectativa de la administración de Javier Milei es que la posterior desaceleración inflacionaria contribuya a una mejora durante el segundo semestre.

Sin embargo, la evolución de la pobreza no depende únicamente de la inflación. El indicador surge de comparar los ingresos de cada hogar con el costo de la Canasta Básica Total, por lo que también resultan determinantes los salarios, jubilaciones, transferencias sociales y la situación del mercado laboral.

En junio, por ejemplo, una familia integrada por dos adultos y dos menores necesitó $1.531.473 mensuales para superar la línea de pobreza. Durante los primeros seis meses de 2026, la Canasta Básica Total acumuló un incremento del 17%.

Una tendencia que podría interrumpirse

El nuevo resultado será observado especialmente por el cambio que podría producirse en la evolución de los últimos dos años.

La pobreza había alcanzado el 52,9% durante el primer semestre de 2024. Posteriormente descendió al 38,1% en la segunda mitad de ese año, pasó al 31,6% durante los primeros seis meses de 2025 y terminó ese año en 28,2%.

Distintos estudios privados y académicos coinciden en anticipar una suba para enero-junio de 2026, aunque difieren en su magnitud. Algunas proyecciones ubican el indicador alrededor del 30%, mientras otras lo sitúan por encima del 31%.

También habrá atención sobre la indigencia y la situación de niños y adolescentes, dos indicadores que permitirán ampliar el análisis sobre la evolución de los ingresos en los sectores de mayor vulnerabilidad.

El informe del INDEC permitirá reemplazar esas estimaciones por el resultado oficial y determinar si, durante la primera mitad de 2026, efectivamente se interrumpió la reducción de la pobreza observada en las últimas mediciones.