Una motocicleta Honda Tornado de color rojo que había sido robada de una vivienda de María Teresa fue recuperada horas más tarde durante un operativo conjunto de personal policial y la Guardia Urbana. El vehículo apareció escondido entre matorrales y cubierto con pastos en un terreno baldío ubicado sobre calle Santa Fe.

El episodio comenzó cuando un vecino de la localidad advirtió durante la mañana del martes que su motocicleta ya no se encontraba en el garaje donde la había dejado durante la noche.

Al levantarse, el propietario observó que la puerta del lugar estaba abierta y constató la desaparición del rodado. Ante esa situación realizó la correspondiente denuncia, que dio inicio a las actuaciones.

Uno de los primeros pasos de la investigación fue el relevamiento de las cámaras de seguridad disponibles en diferentes sectores de María Teresa. En esa tarea trabajaron conjuntamente efectivos policiales y personal de la Guardia Urbana, analizando registros provenientes tanto del sistema público como de dispositivos privados.

Según la información conocida hasta el momento, las filmaciones permitieron observar a un hombre trasladando la motocicleta a pie. Ese registro aportó información para orientar la búsqueda, aunque hasta el momento no se comunicó oficialmente la identidad de esa persona ni se estableció públicamente su eventual responsabilidad en el hecho.

A partir de esos datos comenzó un rastrillaje por distintos sectores de la localidad.

Finalmente, la Honda Tornado fue encontrada en un terreno baldío situado sobre calle Santa Fe. El rodado había sido colocado entre matorrales y estaba cubierto con pastos, aparentemente con la intención de evitar que pudiera ser observado desde el exterior.

De esta manera, la motocicleta pudo ser recuperada pocas horas después de que su propietario advirtiera el robo.

Por otro lado, la investigación continuó a partir de los elementos obtenidos mediante las cámaras. La Fiscalía interviniente dispuso una requisa voluntaria en un domicilio ubicado sobre calle 13.

Según se informó, ese procedimiento tuvo resultado negativo.

La recuperación de la motocicleta no implica el cierre de la investigación. Las actuaciones continúan para determinar las circunstancias en las que se produjo el ingreso al garaje, establecer el recorrido posterior del vehículo e identificar a la persona o personas que pudieran estar vinculadas con la sustracción.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas detenidas o aprehendidas en relación con el episodio.