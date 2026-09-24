Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ingresan en su tramo decisivo y este jueves 24 de septiembre presentan una extensa programación, con actividad distribuida en distintos escenarios y una fuerte presencia de deportistas argentinos.

La agenda incluye atletismo, canotaje, tiro con arco, karate, taekwondo, tenis, tenis de mesa, bádminton, raquetbol, pádel, escalada, equitación, polo acuático, handball, vóley y softbol, entre otras disciplinas.

Uno de los principales focos estará puesto en el canotaje. Desde la mañana habrá pruebas con participación argentina, entre ellas K2 500 metros femenino y masculino y C1 500 metros. También continuará la actividad del slalom.

El atletismo tendrá otro día de definiciones. Durante la mañana se disputarán pruebas de 800 y 5.000 metros y continuará el heptatlón femenino. Por la tarde llegará el turno de las finales de 400 metros con vallas, salto con garrocha, lanzamiento de jabalina, 200 metros y el relevo mixto 4x400.

Además, Rosario concentrará una parte importante de la actividad en disciplinas como bádminton, raquetbol, karate, taekwondo, tenis, tenis de mesa y tiro con arco.

Argentina también tendrá compromisos importantes en los deportes colectivos.

A las 12, el seleccionado femenino de polo acuático enfrentará a Brasil. En la rama masculina, Argentina jugará desde las 19.30 frente a Uruguay.

Los Gladiadores, por su parte, volverán a presentarse en el torneo masculino de handball. El seleccionado argentino enfrentará a Perú desde las 19.30.

También está prevista la participación argentina en vóley masculino frente a Perú durante la tarde-noche.

El softbol masculino tendrá continuidad en Paraná. Argentina deberá enfrentar a Perú por la fase preliminar. Sobre este encuentro existen diferencias entre las programaciones difundidas respecto del horario, por lo que se recomienda consultar la actualización oficial antes del comienzo del partido.

La escalada también entregará medallas, mientras que el pádel tendrá semifinales y la equitación continuará con las pruebas de salto individual y por equipos.

La jornada será una de las últimas oportunidades para incrementar la cosecha de medallas antes del cierre de los Juegos, previsto para el sábado 26 de septiembre.

Los horarios de algunas competencias pueden sufrir modificaciones de acuerdo con la duración de las pruebas anteriores y las actualizaciones que realice la organización.