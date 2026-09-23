La actividad comercial de la provincia de Santa Fe cerró los primeros seis meses de 2026 con un crecimiento acumulado del 0,9%, aunque los números muestran diferencias importantes entre los distintos sectores.

Los datos corresponden al Monitor de la Actividad Comercial elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). El informe señala que durante el segundo trimestre se produjo una contracción interanual del 0,4%, principalmente por el desempeño negativo del comercio minorista.

El comercio mayorista fue el principal sostén del resultado semestral. Esta rama representa el 41,3% de la estructura comercial analizada y registró un crecimiento acumulado del 3,7%, con una incidencia positiva de 1,3 puntos porcentuales sobre el indicador general.

Entre los rubros mayoristas se destacaron los productos ganaderos, con una suba del 19,3%; productos metálicos, con 14,7%; sustancias y productos químicos, con 10,8%; equipamiento y hogar, con 7,5%; y alimentos y bebidas, con 6,2%.

Por otro lado, los productos agrícolas tuvieron una caída acumulada del 11,9%.

Otro sector que terminó el semestre en terreno positivo fue el relacionado con la venta y reparación de automóviles y motos y el expendio de combustibles. En conjunto registró un crecimiento del 2%.

Dentro de ese segmento, las inscripciones iniciales de motos aumentaron 37,5% interanual. Además, el parque activo de motocicletas se incrementó 5,7% y el de automóviles, 2,5%.

La situación fue diferente en los autos 0 kilómetro: las inscripciones iniciales acumularon una caída del 7,8%.

El comercio minorista mostró los números más bajos del informe. Con una participación del 37,5% dentro de la estructura comercial provincial, acumuló una disminución del 2% durante el semestre.

Alimentos y bebidas, que tienen un peso importante dentro de las ventas minoristas, retrocedieron 2,7%. También bajaron indumentaria, un 2,4%; equipamiento y hogar, un 0,5%; y el conjunto de otros comercios minoristas, un 7,1%.

En cambio, vivienda y servicios básicos aumentaron 5,3%, mientras que esparcimiento avanzó 1,8%.

En este marco, los números muestran dos realidades dentro de la actividad comercial santafesina: el crecimiento de los sectores mayoristas permitió sostener el resultado general positivo, mientras las operaciones vinculadas directamente con el consumo minorista continuaron en terreno negativo.

La evolución de los próximos meses permitirá determinar si el crecimiento mayorista logra mantenerse y si las ventas destinadas al consumidor final modifican la tendencia observada durante la primera mitad del año.