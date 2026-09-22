El Gobierno de Santa Fe realizó la apertura de 13 ofertas para la construcción del nuevo SAMCo de Progreso, en el departamento Las Colonias. El proyecto prevé levantar el edificio en la esquina de Libertad y Mendoza y cuenta con un presupuesto oficial de $1.480 millones.

La licitación representa una nueva instancia administrativa del proyecto, pero todavía no implica la adjudicación de los trabajos. Las propuestas presentadas deberán ser analizadas antes de que la Provincia determine qué empresa estará a cargo de la construcción.

Del acto participaron el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el senador por Las Colonias, Rubén Pirola; la diputada provincial Jimena Senn; el presidente comunal de Progreso, Daniel Ribero; el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón; y el secretario de Participación Social del Ministerio de Salud, Lisandro Vaccaro.

Según informó el Gobierno provincial, el nuevo establecimiento tendrá 493 metros cuadrados cubiertos y otros 220 semicubiertos. Contará con enfermería, área de imágenes preparada para ecografías y mamografías, sala de observación, consultorios clínicos, odontológico y ginecológico, farmacia y sector administrativo.

Además, se proyectó un ingreso principal cubierto sobre Libertad y Mendoza y un acceso independiente para ambulancias por calle Libertad.

Enrico señaló que el Ejecutivo provincial resolvió priorizar el proyecto para avanzar con la licitación y la adjudicación durante este año. Por su parte, Senn sostuvo que el establecimiento será el primer centro de salud construido íntegramente durante la actual gestión provincial.

Una de las características del proyecto será el cambio en el sistema constructivo. Pascualón explicó que se utilizarán mampostería tradicional y una cubierta liviana de hierro galvanizado con aislación térmica y acústica.

Según el funcionario, esta metodología facilitaría la participación de proveedores de materiales y trabajadores de Progreso y localidades cercanas. Se trata de una estimación planteada por el Gobierno provincial y su impacto concreto podrá evaluarse una vez iniciada la ejecución.

Entre las 13 propuestas, MT S.R.L. presentó el monto más bajo, con $1.204 millones, alrededor de un 18,6% por debajo del presupuesto oficial. En el otro extremo, Electromecánica S.A. ofertó $2.796,814 millones. PH Constructora S.R.L., con $1.476 millones, presentó una cifra prácticamente equivalente al cálculo oficial.

También participaron ICA S.R.L., Aimar Luis José, EFE Construcciones S.R.L., Saux Wernly S.A., Norte Grup S.R.L., Riga Juan Ignacio, VFM S.A., Soint S.R.L., Beurba S.A. y CREA S.A.

El proceso continuará ahora con la revisión de antecedentes y documentación técnica y económica. Una vez definida la adjudicación y cumplidos los procedimientos administrativos correspondientes, la empresa seleccionada podrá avanzar con una obra cuyo plazo contractual previsto es de ocho meses.