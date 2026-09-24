Un caso tramitado mediante una salida alternativa al conflicto penal terminó con la incorporación laboral de un joven a una cuadrilla de Obras Públicas de la Municipalidad de Villa Cañás, después de completar 30 horas de tareas comunitarias.

El episodio que dio origen a la intervención judicial ocurrió durante la madrugada del 7 de octubre de 2025. De acuerdo con la imputación, efectivos policiales e inspectores municipales intentaron identificar a un grupo de motociclistas luego de recibir un aviso relacionado con maniobras peligrosas y ruidos molestos.

Según la acusación, uno de los involucrados no se detuvo y continuó circulando en motocicleta. Posteriormente perdió el control del vehículo y cayó en una cuneta, tras lo cual habría intentado continuar la fuga a pie hasta que finalmente fue aprehendido.

La conducta fue calificada como resistencia a la autoridad. De acuerdo con la información conocida sobre el expediente, durante el procedimiento no hubo personas lesionadas ni se registraron daños materiales de consideración.

El caso quedó posteriormente bajo la intervención de la Unidad de Salidas Alternativas del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, a cargo de Facundo Peña y bajo la coordinación del fiscal coordinador Iván Gastón Raposo.

En este marco, y consideradas las características del episodio, se resolvió avanzar con una alternativa al proceso penal tradicional. El joven debía completar 30 horas de tareas comunitarias en Villa Cañás.

Los trabajos se desarrollaron en el área de Obras Públicas e incluyeron tareas de bacheo, arreglo y corte de cordones y armado de módulos premoldeados.

Según se informó, desde la Secretaría de Obras Públicas destacaron los conocimientos demostrados durante esas jornadas, además de su responsabilidad y predisposición para cumplir con las actividades asignadas.

Esa experiencia derivó posteriormente en su incorporación laboral a una de las cuadrillas municipales.

El fiscal coordinador Iván Gastón Raposo sostuvo que el mecanismo permitió brindar una respuesta concreta al conflicto y destacó tanto el cumplimiento de las tareas como la oportunidad laboral generada posteriormente.

“Una persona que cometió un delito puede hacerse cargo de lo ocurrido y construir un camino diferente”, expresó Raposo al referirse al resultado del procedimiento.

Además, señaló que la intervención de la Unidad de Salidas Alternativas, el compromiso demostrado por el joven y la oportunidad brindada por la Municipalidad permitieron avanzar hacia su inserción laboral.

Una vez verificadas las 30 horas de tareas comunitarias establecidas, la Fiscalía dispuso el archivo del legajo mediante la aplicación de un criterio de oportunidad.

La información difundida no precisa bajo qué modalidad contractual fue incorporado el joven ni la duración prevista de su vínculo laboral con el municipio.